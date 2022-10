Le président de la FIFA réagit à la tragédie d’un stade indonésien

Au moins 125 personnes ont été écrasées à mort samedi

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a publié une déclaration sur l’écrasement tragique du stade de Malang, en Indonésie, samedi soir, qui a entraîné la mort d’au moins 125 fans de football.

L’incident tragique s’est produit après que la police a gazé les supporters qui ont envahi le terrain après la défaite 3-2 de l’équipe locale de l’Arema FC face à ses rivaux amers Persebaya en Liga 1.

La panique s’est propagée autour du stade de Kanjuruhan, ce qui a fait affluer des milliers de personnes vers les sorties où beaucoup ont étouffé.

Réagissant à une tragédie qu’il a qualifiée de “incompréhensible”, qui a également vu des centaines de spectateurs blessés, Infantino a déclaré que le monde du football était “en état de choc” en un “jour sombre pour tous ceux qui sont impliqués” dans le sport.

Infantino a présenté ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes et leur a offert ses pensées et ses prières, ainsi qu’aux blessés et au peuple indonésien.

La Confédération asiatique de football, la Ligue indonésienne de football et l’Association indonésienne de football ont également reçu un soutien.

Les supporters de Persebaya avaient été interdits d’acheter des billets pour le match par crainte d’affrontements. Sur Instagram, le ministre en chef de la Sécurité, Mahfud MD, a annoncé que 42 000 billets avaient été vendus pour le match dans un stade d’une capacité de 38 000 places.

Le président indonésien Joko Widodo a appelé à ce que la tragédie soit la dernière “de la nation” et a ordonné la suspension de tous les matchs de Liga 1 dans l’attente d’une enquête.

Le nombre de morts à Malang a été cité à 174, mais a depuis été révisé à au moins 125 morts.

La calamité de samedi prend sa place sur la liste des pires matchs de football de tous les temps aux côtés d’une bousculade de 1964 lors d’un match de qualification olympique Pérou contre Argentine à Lima qui a fait 320 morts et 1 000 blessés.

En 1985, 39 personnes sont mortes et 600 ont été blessées sur le terrain du Heysel à Bruxelles, en Belgique, lorsque la plupart des fans de la Juventus ont été écrasés contre un mur qui s’est effondré lors de la finale de la Coupe d’Europe de leur équipe contre Liverpool.

Les retombées de l’incident ont entraîné l’interdiction des équipes de clubs anglais des compétitions européennes pendant six ans.

Quatre ans plus tard, en 1989, 97 fans de Liverpool ont été tués lorsqu’ils ont été écrasés à Hillsborough à Sheffield lors d’une demi-finale de la FA Cup avec Nottingham Forest.