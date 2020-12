Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la défense de VAR alors que la technologie endommageait le jeu.

Les joueurs, les entraîneurs et les experts ont critiqué le VAR, avec le sentiment que beaucoup sont allés bien au-delà de son objectif initial de corriger les erreurs «claires et évidentes».

Le présentateur du Match of the Day et ancien attaquant anglais, Gary Lineker, a tweeté en octobre que c’était « une expérience épouvantable pour la vie » en attendant que VAR « annule notre plaisir » lorsqu’il exclut les buts les plus marginaux des hors-jeu et des handballs discutables.

Infantino a souvent déclaré que le problème était de savoir comment la technologie était mise en œuvre, plutôt que la technologie elle-même.

« Je pense que VAR aide le football, ce n’est certainement pas dommageable pour le football », a-t-il déclaré.

«Nous devons nous rappeler que le VAR a été introduit pour la première fois il y a deux ans, pas il y a 20 ans.

«Nous ne devons pas faire de confusion entre VAR et peut-être parfois de mauvaises décisions qui sont prises à cause de la mauvaise façon dont VAR est utilisé peut-être à certains endroits à cause du manque d’expérience de ceux qui utilisent VAR.

«N’oublions pas que c’est vraiment un changement marquant pour un arbitre qui n’a pas grandi avec VAR.»