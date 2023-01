Le président de la FIFA, Infantino, “consterné” par les critiques de Pelé sur les selfies

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il était consterné après avoir reçu un contrecoup pour avoir pris un selfie en vue du cercueil ouvert de Pelé lors de la veillée publique de lundi.

Pelé est décédé jeudi à l’âge de 82 ans et les personnes en deuil se sont alignées pour voir le corps de Pelé au centre du terrain du stade Vila Belmiro, domicile du Santos Football Club.

Infantino a été parmi les premiers à arriver pour le service, mais il a été critiqué après qu’une photo soit apparue de lui prenant un selfie avec les anciens coéquipiers de Pelé à quelques mètres du corps de l’ancien footballeur.

Dans un message fort sur Instagram, Infantino a déclaré: “Je viens d’atterrir de mon voyage au Brésil où j’ai eu le privilège de participer au bel hommage à Pelé qui a eu lieu à Vila Belmiro, à Santos. Je suis consterné après avoir été informé que Je suis apparemment critiqué par certaines personnes pour avoir pris un selfie et des photos lors de la cérémonie d’hier [Monday].

“Je voudrais préciser que j’ai été à la fois honoré et touché que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé m’aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment, j’ai immédiatement accepté.

“Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé ont demandé à faire un selfie de nous tous ensemble mais ils ne savaient pas comment le faire. Donc, pour être utile, j’ai pris la photo de l’un d’eux et j’ai pris la photo de nous tous pour lui.

“Si le fait d’être utile à un coéquipier de Pelé crée des critiques, je suis heureux de le prendre et continuerai d’être utile partout où je le pourrai à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football.

“J’ai tellement de respect et d’admiration pour Pelé et pour cette cérémonie d’hier [Monday] que je ne ferais jamais rien qui serait irrespectueux de quelque manière que ce soit.

“J’espère que ceux qui ont publié ou dit des choses sans le savoir et sans chercher d’informations pourront avoir la décence d’admettre qu’ils se sont trompés et de corriger ce qu’ils ont dit.

“Le plus important dans tous les cas est de rendre hommage au roi Pelé, et même si j’ai humblement suggéré que parmi nos 211 associations membres, au moins un stade ou un lieu de football porte son nom, nous donnerons l’exemple en donnant le terrain dans notre siège le nom “Estadio Pele — FIFA Zurich.” Um abraco e viva o Rei!”

Le cercueil de Pelé sera emmené mardi au cimetière de la nécropole du mémorial œcuménique où il sera enterré lors d’une cérémonie privée.

Pelé, qui a remporté un record de trois Coupes du monde et est devenu l’une des personnalités sportives les plus importantes du siècle dernier, avait été hospitalisé le mois dernier pour de multiples maux et avait suivi un traitement contre le cancer du côlon depuis 2021.