Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur la tragédie du stade indonésien

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré dimanche que c’était un “jour sombre” pour le football après la mort d’au moins 174 personnes et la blessure de 180 autres lors d’une bousculade lors d’un match de football à Malang, en Indonésie, dans la province de Java oriental.

L’incident tragique, qui est l’une des pires catastrophes de stade au monde, s’est produit après que l’équipe locale Arema FC a perdu 2-3 face à ses rivaux amers Persebaya Surabaya à Java Est.

Selon un rapport de la BBC, l’écrasement a eu lieu après que la police a gazé des supporters qui ont envahi le terrain tard samedi soir.

« Le monde du football est sous le choc suite aux tragiques incidents qui se sont déroulés en Indonésie. C’est un jour sombre pour tous ceux qui sont impliqués dans le football et une tragédie qui dépasse l’entendement », a déclaré Infantino.

Alors que la panique se répandait dans le stade Kanjuruhan à Malang, des milliers de personnes se sont précipitées vers les sorties, où beaucoup ont étouffé. Notamment, les gaz lacrymogènes sont interdits dans les stades de football par l’instance dirigeante internationale de la FIFA.

“Je présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes qui ont perdu la vie à la suite de cet incident tragique”, a ajouté Infantino.

“Ensemble avec la FIFA et la communauté mondiale du football, toutes nos pensées et nos prières vont aux victimes, à ceux qui ont été blessés, ainsi qu’au peuple de la République d’Indonésie, à la Confédération asiatique de football, à la Fédération indonésienne de football et à la Fédération indonésienne de football. Ligue, en cette période difficile », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’association indonésienne de football (PSSI) a déclaré avoir ouvert une enquête, ajoutant que l’incident avait “terni le visage du football indonésien”.

La violence lors des matches de football n’est pas nouvelle en Indonésie, et Arema FC et Persebaya Surabaya sont des rivaux de longue date.

Les fans de Persebaya Surabaya ont été interdits d’acheter des billets pour le match par crainte d’affrontements. Mais le ministre en chef de la Sécurité, Mahfud MD, a publié sur Instagram que 42 000 billets avaient été vendus pour le match au stade de Kanjuruhan.

Le président Widodo a appelé à ce que ce soit la “dernière tragédie du football dans le pays” après avoir ordonné que tous les matchs de Liga 1 soient suspendus en attendant une enquête.

La bousculade est la dernière d’une longue série de catastrophes dans les stades. En 1964, un total de 320 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées lors d’une bousculade lors d’une qualification olympique Pérou-Argentine à Lima.

En 1985, 39 personnes sont mortes et 600 ont été blessées au stade du Heysel à Bruxelles, en Belgique, lorsque des supporters ont été écrasés contre un mur qui s’est ensuite effondré lors de la finale de la Coupe d’Europe entre Liverpool (Angleterre) et la Juventus (Italie).

Au Royaume-Uni, un béguin s’est développé au stade Hillsborough de Sheffield, entraînant la mort de 97 supporters de Liverpool assistant à la demi-finale de la FA Cup du club contre Nottingham Forest.

