Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sous pression pour expliquer le rôle de la Super League

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, subit une pression croissante pour expliquer son rôle dans le projet raté de la Super League européenne, ont déclaré des sources à ESPN.

Publiquement sous la bannière de la FIFA, Infantino a renoncé à l’échappée du mois dernier qui a vu 12 clubs, dont Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, lancer une nouvelle compétition pour briser la structure existante du football européen, pour s’effondrer dans les 48 heures face à une opposition féroce. des fans, des administrateurs de la ligue et des politiciens.

Cependant, le chef de la Liga, Javier Tebas, a nommé Infantino comme « W01 », un personnage clé décrit dans la documentation de la Super League rédigée par le cabinet juridique Clifford Chance qui a depuis été vue par ESPN.

La première condition du projet de travail que tous les clubs concurrents ont dû signer stipule: « La mise en œuvre du projet SL est soumise à l’obtention d’une décision officielle définitive et contraignante prise par W01 conformément aux conditions incluses dans l’annexe 8.2 (le Condition W01). «

On pense que W01 est synonyme de « numéro un mondial » et une source senior d’un grand club européen a confirmé à ESPN qu’il s’agissait d’Infantino.

Des sources de deux autres clubs impliqués dans le projet ont également déclaré à ESPN qu’ils avaient été amenés à croire lors des négociations pour rejoindre la Super League que la FIFA était à bord.

Le point clé, soutiennent-ils, est que les clubs qui conduisent la proposition n’auraient pas lancé l’échappée sans avoir une sorte d’assurance que cette condition serait remplie.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un projet de cette ampleur – avec des répercussions néfastes en cas d’échec – aurait reçu les encouragements des plus hauts échelons de l’administration du football avant de prendre la décision de se lancer. Il y a donc une consternation généralisée parmi une foule de grands clubs européens devant une prétendue disparité entre la position publique d’Infantino et celle que beaucoup pensent qu’il a pu prendre en privé.

Le rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans la Super League européenne n’est pas clair. Lukas Schulze – UEFA / UEFA via Getty Images

« Avec ce genre de chose, il faut voir l’origine de ces rumeurs, je parle avec des équipes européennes et on savait qu’un tel projet était en préparation », a déclaré Infantino la semaine dernière. « Quand j’étais à l’UEFA, il y avait déjà un projet similaire, mais il a été corrigé.

« A la FIFA, nous avons l’obligation de parler à tout le monde, mais nous ne sommes pas derrière la Super League, en janvier j’ai signé une déclaration précisant ce que nous pensions, la rupture avec certains clubs était très claire depuis longtemps, mais nous » n’allez pas tuer les rêves des autres clubs, la FIFA s’oppose à une ligue fermée. «

La FIFA et les six confédérations régionales de football ont publié un communiqué en janvier affirmant qu’une ligue européenne « fermée » ne serait pas reconnue. Il a été suggéré que cela a été interprété par ceux qui préparent une rupture qu’une modification des plans était nécessaire: le projet a finalement été conçu pour accueillir 15 membres permanents et cinq équipes de qualification chaque année.

Des sources ont également souligné que la FIFA était le dernier organe directeur majeur à condamner publiquement la Super League après son lancement. Infantino s’est prononcé contre les plans le 20 avril et cette nuit-là, les clubs anglais de Chelsea et de Manchester City ont commencé l’exode des clubs qui se retiraient.

ESPN a également pris connaissance de certaines des tactiques utilisées pour convaincre les clubs de s’inscrire à la Super League, en particulier dans les jours précédant le lancement le dimanche 18 avril.

Un club européen de premier plan, le « Club A » hésitait sur l’opportunité de s’engager et un tiers lui a dit qu’un rival, le « Club B », avait rejoint la ligue séparatiste, faisant pression sur eux pour qu’ils s’inscrivent. Un cadre du Club A a téléphoné à un homologue du Club B et s’est fait dire catégoriquement que ce n’était pas vrai.

« Qui croyez-vous dans cette situation? » a déclaré une source. « Rejoignez-vous le train en quittant la gare ou tenez-vous debout et prenez un club au mot? Quelqu’un mentait de toute évidence. La quantité de mensonges qui se passaient au plus haut niveau parmi les clubs était incroyable. Les relations ont été irrémédiablement endommagées dans certains cas. «

Barcelone, la Juve et Madrid sont les seules équipes à avoir encore signé une « Déclaration d’engagement du club » avec l’UEFA. Alors que les neuf autres l’ont fait et ont été réintégrés dans la structure existante, ce trio fait face à d’énormes amendes et à des interdictions potentielles de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour avoir refusé d’abandonner le projet de Super League.

Infantino a été secrétaire général de l’UEFA de 2009 à 2016.

La FIFA, sollicitée par ESPN, n’a pas encore répondu.