Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’attend à ce que cinq milliards de personnes regardent la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

Le football est bien plus qu’un sport et possède un pouvoir “magique unique” pour rassembler les gens, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans une interview avant la Coupe du monde de football 2022.

Alors qu’il assistait au sommet du G20 en cours à Bali, en Indonésie, Infantino a appelé les dirigeants mondiaux à mettre de côté les tensions et les conflits et à profiter de l’événement de football quadriennal qui doit avoir lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

Lire aussi | Ronaldo risque United Legacy après une interview explosive

« La Coupe du monde doit être une occasion de joie et d’unité. Cela devrait envoyer un message d’espoir”, a déclaré Infantino à Xinhua.

Infantino a déclaré que le football est également une activité économique importante avec un PIB mondial de centaines de milliards de dollars américains, créant des millions d’emplois et renforçant la croissance économique. “Il s’agit de croissance, de croissance économique”, a déclaré le chef de la FIFA.

Infantino s’attendait à ce que la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar soit vue par cinq milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale.

Notant le projet de la Chine de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2031, Infantino a déclaré que cette décision, associée à l’implication de la Chine dans les clubs de football et le football des jeunes, contribue à remédier aux déséquilibres régionaux dans le développement du football et est cruciale pour le développement global du sport. .

« La Chine doit être un élément clé de la croissance du football. La candidature pour des événements importants doit être un élément qui fait croître encore plus le football en Chine, le football féminin ou masculin”, a-t-il déclaré.

Lire aussi |Rafael Nadal déterminé à revenir à son meilleur absolu

Il a déclaré que la FIFA avait discuté de la manière de mettre en place une culture du football en Chine, dans l’espoir de faire rêver de jeunes garçons et filles de devenir footballeurs et de leur enseigner l’esprit d’équipe et le respect les uns des autres.

« Le football touche les émotions des gens. C’est une question de passion et d’inclusion”, a déclaré Infantino.

“Quand vous donnez un ballon à une fille ou à un garçon, ou même à une personne un peu plus âgée, il ou elle se met à sourire”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’entraîneur de football espagnol Luis Enrique a fait une annonce surprise qui le rapprochera des fans lors de la finale de la Coupe du monde du Qatar, en annonçant qu’il deviendrait un “streamer” en ligne pendant le tournoi.

L’entraîneur espagnol a publié une vidéo dans laquelle il a déclaré qu’il établirait des connexions vidéo en direct avec les fans.

“L’idée est simplement d’établir une relation directe avec les supporters qui pourraient être intéressés par des informations en direct sur l’équipe, d’un point de vue personnel à moi et à l’équipe de formation”, a déclaré Enrique dans sa vidéo.

“J’ai hâte de vivre et de partager l’ambiance et la pression d’une Coupe du monde”, a-t-il ajouté, précisant qu’il tiendrait probablement sa première séance le 18 novembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici