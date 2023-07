Le président de la FIFA, Gianni Infantino, revient à la Coupe du monde féminine après presque une semaine d’absence dans les îles du Pacifique | Nouvelles du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est revenu à la Coupe du monde féminine après presque une semaine d’absence – pour faire sa première apparition dans le tournoi en Australie.

L’absence – révélé par Sky News la semaine dernière – survient malgré le fait que M. Infantino ait imploré les fans de « faire ce qu’il faut » en remplissant les stades.

Il s’est fait une vertu de passer chaque journée de match à la Coupe du monde masculine au Qatar l’année dernière, puis d’appeler à un plus grand respect pour le football féminin – menaçant même de retirer ce tournoi de la télévision britannique car les frais de droits étaient trop bas.

L’avion privé de M. Infantino a été suivi en vol aujourd’hui à Melbourne où il doit assister au dernier match de groupe de l’Australie contre le Canada.

Il s’agit de sa première visite connue en Australie depuis que le pays a obtenu les droits d’accueil il y a trois ans avec la Nouvelle-Zélande.

M. Infantino a regardé cinq jours de matchs en Nouvelle-Zélande avant de s’envoler pour l’île de Tahiti mardi dernier. Il a également visité la destination de vacances populaire avant le tournoi.

La FIFA n’a pas expliqué ce qu’il faisait pendant trois jours à Tahiti avant que le compte Instagram de M. Infantino ne présente une vidéo de lui rencontrant l’association de football locale vendredi.

Image:

Infantino demande aux diffuseurs européens d’aider le football féminin lors de la prochaine Coupe du monde





M. Infantino était à Tonga, une autre île du Pacifique, plus tôt dans la journée.

Il a posté sur Instagram : « Nous sommes ici pour nous soucier de ceux dont personne ne se soucie vraiment. Nous sommes ici pour être avec ceux qui vivent dans les régions les plus reculées du monde, et avec ceux qui n’abandonnent jamais et veulent vivre leurs rêves. .

« Nous sommes ici pour donner une chance à chacun. Nous sommes ici pour cela, et nous sommes fiers d’être ici en Océanie. »

M. Infantino n’a pas quitté le Qatar pour visiter cette région et manquer les matches masculins de la Coupe du monde lors du tournoi de l’année dernière.

Il est maintenant en Australie, qui s’est montré hostile à sa direction de la FIFA – la direction du football et la réaction des joueurs forçant la FIFA à abandonner les projets de visite en Arabie saoudite pour parrainer la Coupe du monde féminine en raison de problèmes de droits.