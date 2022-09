Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu une réunion pour féliciter personnellement Kalyan Chaubey, à l’occasion de sa récente élection à la présidence de la Fédération indienne de football (AIFF).

Infantino a rencontré son nouvel homologue de l’AIFF à Doha, au Qatar – et les deux présidents n’ont pas perdu de temps pour discuter d’un large éventail de plans de développement masculin, féminin, des jeunes et de base pour le football en Inde.

Après avoir été élu président le 2 septembre, Chaubey – lui-même ancien footballeur professionnel – a immédiatement révélé des plans de réforme audacieux pour développer le football en Inde, en mettant l’accent sur les infrastructures, le football de base et le football féminin.

S’exprimant après la réunion, Chaubey a remercié Infantino pour ses félicitations et a salué le rôle joué par la FIFA dans le développement du football à travers le monde.

“[FIFA’s support] est très essentiel, car ils aident à promouvoir le sport en Inde », a déclaré Chaubey. “Donc, c’est ainsi que nous avons parlé avec le président de la FIFA et je suis honoré qu’il ait donné son sceau et je suis heureux et impatient que la FIFA et la Fédération indienne de football travaillent ensemble pour amener le football indien au niveau international. M. Infantino a été vraiment favorable et encourageant, et j’espère que nous irons très loin.

L’AIFF est dans la phase finale de ses préparatifs pour accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, qui se jouera dans trois villes hôtes et débutera le 11 octobre et se poursuivra jusqu’à la finale le 30 octobre.

En 2017, l’Inde a accueilli une édition masculine record de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA – au cours de laquelle plus de 1,2 million de personnes ont assisté à des matchs – et avec un peu plus d’un mois avant qu’ils ne les accueillent à nouveau, le président Infantino a reçu une mise à jour sur le préparatifs avant le tournoi à 16 équipes.

Chaubey a terminé en révélant ses espoirs pour le tournoi à venir et comment lui et le président de la FIFA ont discuté de l’exploitation de l’opportunité qu’il crée dans son vaste pays.

“La Fédération indienne de football, alliée au gouvernement indien, a identifié 40 lieux, 40 villes et zones où cette réplique de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA sera prise, puis chacune des 40 places aura un match, un match de football », a expliqué Chaubey.

“Nous veillerons à ce que les habitants de toute l’Inde sachent comment se déroulera la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, et je suis sûr qu’avoir un [female] Président de l’Inde cette fois et une Coupe du Monde Féminine de la FIFA en cours, cela va avoir un impact énorme pour les femmes indiennes à travers le monde.

