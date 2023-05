Le président de la FIFA, Gianni Infantino, offre son soutien à Vinicius Jr après une dispute raciste

Le président de l’instance dirigeante du football, la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé son soutien à l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr après avoir qualifié la Liga et l’Espagne de « racistes » après avoir reçu des insultes raciales de la part des supporters lors du match de dimanche au stade Mestalla de Valence.

Vinicius Jr a souligné les fans qui l’insultaient, entraînant une pause de 10 minutes dans le match, puis a eu une altercation avec les joueurs de Valence qui l’a conduit à être expulsé en seconde période. Le Real a perdu le match 1-0.

L’international brésilien s’est ensuite adressé à Twitter pour exprimer sa frustration, affirmant que « le racisme est normal en Liga » et décrivant l’Espagne comme un « pays raciste ».

« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition le considère comme normal, la fédération le considère comme normal et les rivaux l’encouragent », a posté Vinicius sur Twitter après le match.

« Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi appartient aujourd’hui aux racistes.

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter dans le monde l’image d’un pays raciste. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes.

« Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici », a-t-il ajouté.

Infantino a apporté son soutien à Vinicius Jr.

« Pleine solidarité à Vinicius. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la FIFA soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation », a déclaré Infantino dans un communiqué.

« Les événements survenus lors du match entre Valence et le Real Madrid montrent que cela doit être le cas. C’est pourquoi le processus en trois étapes existe dans les compétitions de la FIFA et il est recommandé à tous les niveaux du football.

« Premièrement, vous arrêtez le match, vous l’annoncez. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques continuent, le match sera suspendu. Le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s’arrêtera et les trois points iront à l’adversaire. »

Infantino a ajouté que les étapes pour arrêter le racisme doivent être soutenues par l’éducation.

Vincius Jr a reçu une vague de soutien après l’incident, notamment du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et de l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti.

LaLiga a déjà déposé des plaintes pour chants racistes ou insultes contre Vinicius Jr, dont la dernière était une plainte devant un tribunal de Majorque après que des fans ont été filmés en train d’abuser racialement de l’attaquant.

La police espagnole enquête également sur un possible crime de haine contre Vinicius Jr après qu’un mannequin portant son maillot numéro 20 a été suspendu à un pont à l’extérieur du terrain d’entraînement du Real Madrid en janvier.

