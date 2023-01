Le président de la FIFA, Gianni Infantino, montre son soutien à Samuel Umtiti et Lameck Banda après des abus racistes

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé les fans à “faire taire tous les racistes” après que le défenseur de Lecce Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda aient été victimes d’injures raciales lors de leur match à domicile contre la Lazio mercredi.

Le journal italien Gazzetta dello Sport a rapporté que le match avait été interrompu pendant plusieurs minutes alors qu’une annonce était faite dans le stade appelant à l’arrêt des chants.

Les supporters locaux ont scandé le nom d’Umtiti pour étouffer les abus et le président de Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a déclaré que le vainqueur de la Coupe du monde de France, prêté par Barcelone, avait demandé la reprise du match.

Lecce est revenu par derrière pour remporter le match de Serie A 2-1, le Français Umtiti quittant le terrain en larmes.

“Les insultes racistes ont été noyées par des chœurs d’encouragement envers notre champion”, a déclaré Lecce dans un communiqué.

Umtiti a posté un message sur Instagram disant : « Seulement du football, du plaisir, de la joie. Le reste ne compte pas.”

Infantino a montré son soutien à Umtiti et à Banda zambien dans une publication sur les réseaux sociaux.

“Solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda – crions-le haut et fort : Non au racisme”, a-t-il écrit en légende des photos d’Umtiti et Banda.

“Que la grande majorité des fans, qui sont de bonnes personnes, se lèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes.”

