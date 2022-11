Le président de la FIFA déclare un double standard derrière les critiques de la Coupe du monde au Qatar

Doha, Qatar –

Gianni Infantino a déclaré qu’il se sentait gay. Qu’il se sente femme. Qu’il se sente comme un travailleur migrant. Il a fait la leçon aux Européens pour avoir critiqué le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et a défendu la décision de dernière minute du pays hôte d’interdire la bière dans les stades de la Coupe du monde.

Le président de la FIFA a livré une tirade d’une heure à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde, puis a passé environ 45 minutes à répondre aux questions des médias sur les actions du gouvernement qatari et sur un large éventail d’autres sujets.

“Aujourd’hui, je me sens Qatari”, a déclaré Infantino samedi au début de sa première conférence de presse de la Coupe du monde. “Aujourd’hui, je me sens arabe. Aujourd’hui, je me sens africain. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui, je me sens travailleur migrant.”

Infantino a ensuite riposté à un journaliste qui a remarqué qu’il avait exclu les femmes de sa déclaration inhabituelle.

“Je me sens comme une femme”, a répondu le président de la FIFA.

Le Qatar a fait face à une litanie de critiques depuis 2010, lorsqu’il a été choisi par la FIFA pour accueillir le plus grand tournoi de football au monde.

Les travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde au Qatar ont souvent travaillé de longues heures dans des conditions difficiles et ont été victimes de discrimination, de vol de salaire et d’autres abus alors que leurs employeurs échappaient à leurs responsabilités, a déclaré le groupe de défense des droits basé à Londres Equidem dans un rapport de 75 pages publié ce mois-ci.

Infantino a défendu la politique d’immigration du pays et a félicité le gouvernement d’avoir amené des migrants au travail.

“Nous en Europe, nous fermons nos frontières et nous n’autorisons pratiquement aucun travailleur de ces pays, qui gagnent évidemment de très faibles revenus, à travailler légalement dans nos pays”, a déclaré Infantino. “Si l’Europe se souciait vraiment du destin de ces gens, de ces jeunes, alors l’Europe pourrait aussi faire comme le Qatar.

“Mais donnez-leur du travail. Donnez-leur un avenir. Donnez-leur un peu d’espoir. Mais cette leçon de morale, unilatérale, n’est que de l’hypocrisie.”

Le Qatar est gouverné par un émir héréditaire qui a un droit de regard absolu sur toutes les décisions gouvernementales et suit une forme d’islam ultraconservatrice connue sous le nom de wahhabisme. Ces dernières années, le Qatar s’est transformé à la suite du boom du gaz naturel dans les années 1990, mais il a dû faire face à des pressions internes pour rester fidèle à son héritage islamique et à ses racines bédouines.

Soumis à un examen minutieux de la part de la communauté internationale, le Qatar a adopté ces dernières années un certain nombre de réformes du travail qui ont été saluées par Equidem et d’autres groupes de défense des droits. Mais les défenseurs affirment que les abus sont encore répandus et que les travailleurs ont peu de voies de recours.

Infantino, cependant, a continué à frapper les points de discussion du gouvernement qatari consistant à renvoyer les critiques vers l’Occident.

“Ce que nous, Européens, faisons depuis 3 000 ans, nous devrions nous en excuser pendant les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens”, a déclaré Infantino, qui a quitté la Suisse l’année dernière pour vivre à Doha avant la Coupe du monde.

LE REPOUSSEMENT DU QATAR

Un discours télévisé de l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le 25 octobre a marqué un tournant dans l’approche du pays face à toute critique, affirmant qu’il avait été “soumis à une campagne sans précédent à laquelle aucun pays hôte n’a jamais été confronté”.

Depuis lors, les ministres du gouvernement et les hauts responsables de l’organisation de la Coupe du monde ont rejeté certaines critiques européennes comme étant du racisme et ont appelé à créer un fonds d’indemnisation pour les familles des travailleurs migrants comme coup publicitaire.

QU’EN EST-IL DE L’EUROPE ?

Le Qatar a souvent été critiqué pour ses lois qui criminalisent l’homosexualité, limitent certaines libertés pour les femmes et n’offrent pas la citoyenneté aux migrants.

“Combien d’homosexuels ont été poursuivis en Europe ?” Infantino a déclaré, répétant les commentaires précédents selon lesquels les pays européens avaient des lois similaires jusqu’aux générations récentes. “Désolé, c’était un processus. Nous semblons oublier.”

Il a rappelé que dans une région de Suisse, les femmes n’ont obtenu le droit de vote que dans les années 1990.

Il a également réprimandé les pays européens et nord-américains qui, selon lui, n’ont pas ouvert leurs frontières pour accueillir les filles et les femmes jouant au football que la FIFA et le Qatar ont aidé à quitter l’Afghanistan l’année dernière.

L’Albanie a été le seul pays à s’être engagé, a-t-il déclaré.

“ONE LOVE”

Sept des 13 équipes européennes présentes à la Coupe du monde ont déclaré que leurs capitaines porteront un brassard anti-discrimination dans les matchs au mépris d’une règle de la FIFA, participant à une campagne néerlandaise appelée “One Love”.

La FIFA a refusé de commenter publiquement de manière significative cette question, ou sur l’exhortation des fédérations européennes de football pour que la FIFA soutienne un fonds d’indemnisation pour les familles des travailleurs migrants.

Les ripostes sont venues samedi.

La FIFA a désormais ses propres modèles de brassards, avec des slogans plus génériques, en partenariat avec diverses agences des Nations Unies. Les brassards pour les jeux de groupe indiquent : “FootballUnitesTheWorld”, “SaveThePlanet”, “ProtectChildren” et “ShareTheMeal”.

Lors des matchs des quarts de finale, “NoDiscrimination” sera utilisé.

Pas assez bon, a déclaré la fédération allemande de football quelques heures plus tard, décidant de conserver le logo du brassard multicolore “One Love” en forme de cœur.

La FIFA souhaite également créer un fonds hérité de ses revenus liés à la Coupe du monde de cette année – et laissera ses détracteurs, ou quiconque le souhaite, contribuer.

“Et ceux qui investissent un certain montant feront partie d’un conseil d’administration qui pourra décider où va l’argent”, a déclaré Infantino.

Les fonds hérités des Coupes du monde précédentes sont allés directement au football dans le pays hôte – 100 millions de dollars de la FIFA à l’Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. Une partie de l’argent a été dépensée pour de nouveaux véhicules pour les officiels et des projets encore plus opaques.

Deux priorités cette fois pour les projets mondiaux sont l’éducation et un “centre d’excellence de la main-d’œuvre” en partenariat avec l’Organisation internationale du travail soutenue par les Nations Unies.

PRESSIONS MÉDIATIQUES

Les médias britanniques ont rapporté cette semaine que les supporters portant des maillots anglais et applaudissant devant l’hôtel de l’équipe étaient des Indiens qui vivaient et travaillaient au Qatar.

Cela faisait suite à des informations sur le projet du Qatar de payer les dépenses d’environ 1 500 fans des 31 équipes visiteuses pour se rendre à la Coupe du monde, chanter lors de la cérémonie d’ouverture dimanche et rester pour publier du contenu positif sur les réseaux sociaux sur le pays hôte.

Cela a alimenté un récit de longue date selon lequel le Qatar paie les gens pour être des fans de sport.

“Vous savez ce que c’est? C’est du racisme. C’est du pur racisme”, a déclaré Infantino à propos des critiques concernant l’équipe d’encouragement d’Angleterre. “Chacun dans le monde a le droit d’encourager qui il veut.”

Infantino a pris la parole tout en sachant qu’il sera réélu sans opposition à la présidence de la FIFA en mars.

“Malheureusement pour certains d’entre vous”, a-t-il déclaré aux journalistes samedi, “il semble que je serai ici encore quatre ans”.