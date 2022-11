Le président de la FIFA appelle à un cessez-le-feu russo-ukrainien lors de la réunion du G20

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a demandé un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine tout au long de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le président de la FIFA a lancé cet appel lors d’un sommet du G20 en Indonésie. Une réunion annuelle impliquant 19 pays différents et l’Union européenne, la réunion du G20 discute généralement de questions mondiales telles que l’économie, le changement climatique et d’autres préoccupations financières.

S’exprimant lors du sommet, Infantino a affirmé que le sport pourrait être utilisé pour unir les gens. “Le football est une force pour le bien”, a commencé Infantino. « Nous ne sommes pas naïfs de croire que le football peut résoudre les problèmes du monde. Nous savons que notre objectif principal en tant qu’organisation sportive est et devrait être le sport, mais parce que le football unit le monde, cette Coupe du Monde de la FIFA, avec cinq milliards de personnes qui la regardent, peut être le déclencheur d’un geste positif, d’un signe ou d’une Message d’espoir.”

La FIFA a récemment lancé son programme Football Unites the World. L’initiative aidera essentiellement à faire la lumière sur des questions telles que la discrimination, l’éducation et la durabilité. Des superstars telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Neymar se sont toutes inscrites pour aider à promouvoir le programme.

Infantino a également reconnu le rôle des deux nations dans la Coupe du monde. “La Russie a accueilli la dernière Coupe du monde en 2018 et l’Ukraine est candidate pour accueillir la Coupe du monde en 2030”, a déclaré le président de la FIFA. “Peut-être que la Coupe du monde actuelle, qui commence dans cinq jours, peut vraiment être ce déclencheur positif.”

Le président de la FIFA demande un cessez-le-feu temporaire

“Donc, mon plaidoyer, à vous tous, est de réfléchir à un cessez-le-feu temporaire, pendant un mois, pour la durée de la Coupe du monde de football, ou au moins à la mise en place de couloirs humanitaires, ou à tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue. comme un premier pas vers la paix. Vous êtes les leaders mondiaux; vous avez la capacité d’influencer le cours de l’histoire.

“Le football et la Coupe du monde de la FIFA vous offrent, à vous et au monde, une plate-forme unique d’unité et de paix dans le monde entier”, a également ajouté le président Infantino. “Alors profitons de cette occasion pour faire tout notre possible pour commencer à mettre fin à tous les conflits.”

La dernière réunion du G20 était la première depuis que la Russie a envahi l’Ukraine plus tôt cette année. Infantino n’était certainement pas le seul intervenant à parler du conflit. La guerre a dominé les conversations pendant le sommet. Cependant, il reste à voir si les discours auront un effet sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

PHOTO : IMAGO / PA Images