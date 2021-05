Le président de la FIFA accusé d’avoir orchestré la Super League européenne par le chef de la Liga

Président de la Liga Javier Tebas a dit il pense que le président de la FIFA, Gianni Infantino, est à l’origine du projet «raté» de la Super League européenne.

Réclamations de Tebas qu’Infantino est «W01», mentionné dans les documents secrets de la Super League auxquels il avait accès.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Marcotti: La Juve, le Barca, Madrid seront-ils interdits?

« C’est lui qui est derrière la Super League et je lui ai déjà dit en personne, » Tebas a dit d’Infantino mardi. « Je l’ai déjà dit et je le répète, derrière tout cela se trouve le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il pousse, dit des choses … »

Infantino, qui a dirigé l’UEFA de 2009 à 2016, a annoncé son opposition et celle de la FIFA au projet de séparation fondé par 12 clubs européens le 18 avril.

Six équipes anglaises, dont les finalistes de la Ligue des champions Manchester City et Chelsea, se sont retirées 48 heures plus tard à la suite de la pression des supporters et de la pression du gouvernement britannique.

L’Inter Milan, l’Atletico Madrid et l’AC Milan ont suivi mais le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ne se sont pas encore retirés.

Les neuf clubs qui se sont retirés ont été sanctionnés financièrement par l’UEFA et ont accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros au profit des jeunes et du football de base à travers l’Europe.

L’UEFA a déclaré vendredi que les trois clubs feraient face à des sanctions et que l’instance dirigeante du football européen a entamé une procédure disciplinaire à leur encontre.

Samedi, les trois clubs rebelles ont dénoncé les pressions « intolérables » de l’UEFA pour abandonner le projet.

Le président italien de la FA, Gabriele Gravina, a averti que la Juventus pourrait être expulsée de la Serie A si elle ne se retirait pas de la Super League européenne.

Tebas a déclaré que la Liga n’avait aucune « capacité réglementaire de sanctionner qui que ce soit ».

« Cela a été dit par le président de la FA italienne mais pas par le championnat italien », a-t-il déclaré. « Les fédérations appartiennent à l’UEFA et non aux ligues.

« Presque tous les clubs ont reconnu avoir commis une erreur. La pire sanction a été la réaction de leurs supporters.

«Ils ont reconnu leur erreur et c’est ce que nous devons considérer.

« Ce projet a échoué mais n’est pas mort. Sans les clubs anglais, ils ne pourront pas le mener à bien. »

Tebas, quant à lui, insiste sur le fait qu’il n’a aucune animosité personnelle envers le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui a travaillé sur le projet de la Super League pendant trois ans et en a été le plus ardent défenseur. Perez a été nommé président de la Super League.

« Ce n’est rien de personnel, nous avons des opinions différentes sur l’idée du football », a-t-il déclaré à propos de Perez, le président du Real Madrid.

« J’ai entendu le président du Real Madrid dire que le football serait ruiné dans trois ans et ce n’est tout simplement pas vrai.

« Il n’y a rien de personnel contre [Real Madrid president] Florentino [Perez], c’est juste que ce qu’il présente est un autre type d’industrie du football qui met en danger l’actuelle et je ne peux pas permettre que cela se produise. «

En avril, Tebas a été nommé au Comité exécutif de l’UEFA par les ligues européennes. Le chef de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, est également membre.