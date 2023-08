Le président de la Fédération espagnole refuse de démissionner dans un discours dramatique

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a catégoriquement refusé de se retirer de ses fonctions.

Le dirigeant de 46 ans a reçu une réaction immédiate pour avoir embrassé la star du football Jenni Hermoso sur les lèvres après que l’Espagne ait remporté le titre de la Coupe du monde féminine dimanche. Ce triomphe était le tout premier trophée remporté par l’Espagne lors de ce prestigieux tournoi.

De hauts responsables du gouvernement espagnol ont depuis appelé Rubiales à démissionner. Cependant, le président de la RFEF a désormais annoncé son intention de rester à ce poste.

Rubiales a fait ces remarques lors d’un discours prononcé lors d’une assemblée générale convoquée par la fédération espagnole. « Je ne démissionnerai pas, je ne démissionnerai pas », a proclamé Rubiales sous les applaudissements de nombreux membres de la couronne. « Un assassinat social est en train de se produire. »

« Je suis prêt à être vilipendé pour défendre mes idéaux », a poursuivi le dirigeant du football. « Je ne mérite pas cette chasse à l’homme que je subis. »

Rubiales s’est également excusé pour un geste inapproprié lors du tournoi

En plus de s’être excusé pour le baiser, Rubiales a également exprimé ses regrets de s’être saisi l’entrejambe lors des célébrations de la finale du tournoi. « Je veux m’excuser sans réserve pour tout ce qui s’est passé dans la boîte, lorsque, dans un moment d’euphorie, j’ai attrapé cette partie de mon corps que vous avez déjà vue », a déclaré Rubiales.

«Bien sûr, je dois m’excuser auprès de la reine et de tous ceux qui se sont sentis offensés. J’ai été dans d’innombrables cartons et je ne me suis jamais comporté comme ça.

Le syndicat représentant Hermoso cherche une sanction correcte

Néanmoins, Futpro, un syndicat de joueurs qui représente actuellement Hermoso, souhaite que Rubiales soit puni pour cet incident. « Nous travaillons pour garantir que des actes tels que ceux que nous avons vus ne restent jamais impunis, qu’ils soient sanctionnés et que des mesures exemplaires soient adoptées pour protéger les footballeuses d’actions que nous jugeons inacceptables », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Rubiales a pris le poste de président de la RFEF en mai 2018. Les incidents survenus lors de la récente finale de la Coupe du monde féminine ne sont pas les seuls problèmes concernant l’équipe féminine espagnole. L’entraîneur-chef Jorge Vilda avait déjà été entouré de controverses en 2022 lorsque 15 joueurs avaient fait part de leurs inquiétudes concernant l’entraîneur. Rubiales a également discuté de l’offre à Vilda d’une prolongation de contrat et d’une augmentation lors de son discours de vendredi.

