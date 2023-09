Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, présente de nouvelles excuses après l’ouverture du dossier par un comité juridique

Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a présenté de nouvelles excuses pour avoir embrassé Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, mais il maintient qu’il s’agissait d’un « acte mutuel et consenti ».

« A aucun moment il n’y a eu d’agression », déclare Rubiales a déclaré dans un communiqué publié vendredi. « En effet, il n’y avait pas le moindre inconfort, mais une joie débordante chez tous deux.

« Je le répète : avec le consentement des deux parties, tant dans les câlins affectueux que dans le pic et les adieux ultérieurs pleins de gestes affectueux mutuels, qui ont eu lieu lors de la remise des médailles. »

Les excuses ont été présentées après qu’un comité juridique du gouvernement espagnol a ouvert une procédure contre Rubiales, suspendues, pour avoir embrassé Hermoso sur les lèvres sans son consentement après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Miquel Iceta, ministre par intérim de la Culture et des Sports et du conseil gouvernemental des sports lié à la commission juridique, a annoncé cette décision vendredi.

Rubiales a fait l’objet d’une tempête de critiques et appelle à sa démission pour son comportement pendant et après la récente finale de la Coupe du monde à Sydney.

La FIFA a déjà suspendu Rubiales pour 90 jours le temps d’étudier le cas, la décision espagnole n’aura donc que peu d’effet dans l’immédiat. La suspension de la FIFA, qui peut être prolongée de 45 jours supplémentaires, exclut Rubiales de ses fonctions de président de la Fédération espagnole de football et de vice-président de l’UEFA.

L’Espagne espère le retirer indépendamment du processus de la FIFA

Iceta a déclaré que même si le gouvernement ne peut pas suspendre directement Rubiales, comme c’était son intention, il demandera au groupe juridique d’envisager de le suspendre provisoirement.

« Nous pensons toujours que ses actes doivent être considérés comme des fautes très graves », a déclaré Iceta.

« Lorsque les yeux du monde se sont tournés vers nos joueurs, ses actes ont causé à notre sport et à notre pays des dommages difficiles à réparer. »

Le comité juridique a déclaré que le comportement de Rubiales serait étudié pour deux cas possibles de faute grave.

Le gouvernement espérait que le comité recommanderait une faute très grave, une catégorie qui permettrait à l’organisme sportif de l’État de l’exclure provisoirement en vue de le déclarer éventuellement inapte à occuper ce poste.

Rubiales peut être disqualifié jusqu’à deux ans s’il est reconnu coupable de faute grave.

La décision du panel met effectivement plus de pression sur Rubiales.

La FIFA a suspendu Rubiales samedi dernier, un jour après qu’il ait prononcé un discours de défi affirmant que le baiser était consensuel et qu’il était victime d’une chasse aux sorcières. Il a refusé de démissionner et a été applaudi par une majorité de membres de la fédération espagnole présents à la réunion télévisée nationale.

L’un de ceux qui ont applaudi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, s’est excusé vendredi pour avoir applaudi, déclarant : « J’ai commis une erreur humaine. C’était inexcusable ».

La joueuse impliquée, Jenni Hermoso, a démenti l’affirmation de Rubiales selon laquelle elle aurait consenti à ce qu’il a appelé le baiser « mutuel » lors de la cérémonie de remise des médailles du 20 août après la victoire espagnole.

Dans un communiqué samedi dernier, Hermoso a déclaré qu’elle se considérait comme victime d’un abus de pouvoir et a accusé la fédération d’avoir tenté de faire pression sur elle pour qu’elle soutienne Rubiales.

La fédération a d’abord répliqué en disant qu’elle mentait et qu’elle intenterait une action en justice contre elle. Mais suite à la suspension de la FIFA, la fédération a exhorté lundi Rubiales à se retirer.

Mardi, la fédération a suspendu le salaire de Rubiales et lui a ordonné de restituer la voiture de la fédération, son ordinateur portable et son téléphone portable.

Rubiales est sans nouvelles depuis vendredi dernier. Il se retrouve pratiquement sans partisans. Sa mère a entamé une brève grève de la faim dans une église du sud de l’Espagne, exigeant justice pour son fils et appelant Hermoso à rectifier sa position.

Pendant ce temps, le soutien à Hermoso de la part des officiels espagnols et internationaux, des athlètes et des célébrités était écrasant.

Vendredi, le président du Comité olympique espagnol, Alejandro Blanco, a déclaré avoir exhorté Rubiales « à s’excuser, à expliquer ce qu’il a fait et ensuite, sans aucun doute, à envisager de démissionner ».

Jeudi, la star féminine espagnole Aitana Bonmatí a été élue meilleure joueuse de l’année et a profité de son discours de remerciement lors de la cérémonie de remise des prix de l’UEFA pour exprimer son soutien à Hermoso.

« En tant que société, nous ne pouvons pas permettre l’abus de pouvoir dans un environnement de travail ou le manque de respect », a déclaré Bonmatí sur scène à Monte-Carlo. « À toutes les femmes qui souffrent comme Jenni, nous sommes avec vous. »

Plus tôt dans la semaine, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux : « Nous nous joignons à l’Espagnole Jenni Hermoso et à tous ceux qui travaillent pour mettre fin aux abus et au sexisme dans le sport. Faites de cela un tournant. »

Il n’y a pas de délai pour que le comité juridique prenne une décision dans l’affaire.

Reportage de l’Associated Press.

