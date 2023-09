Le président de la Fédération espagnole de football va démissionner après le baiser d’un joueur

Le départ très demandé de Rubiales intervient après que le gouvernement espagnol a lancé une procédure pour l’évincer après que les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête sur le baiser comme « un crime présumé d’agression sexuelle » et après que la FIFA, l’instance dirigeante internationale du football, l’ait suspendu de toutes ses activités pendant 90 jours, l’empêchant de participer aux prochains votes pour déterminer Pays hôtes de la Coupe du monde.

Rubiales a toujours affirmé qu’il n’avait rien fait de mal lorsqu’il avait embrassé Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles de l’équipe à Sydney. Lors d’une réunion d’urgence de l’Assemblée générale de la Fédération espagnole de football le mois dernier, il a déclaré qu’il ne démissionnerait pas et qu’il était attaqué par de « fausses féministes ».

Le refus de Rubiales de démissionner constituait une menace majeure pour le secteur du football espagnol. Les 22 joueurs de l’équipe, ainsi que plus de 50 autres footballeurs espagnols, ont déclaré qu’ils ne joueraient plus pour l’Espagne si Rubiales restait à son poste.

En réponse à l’indignation, Rubiales a insisté qu’Hermoso m’avait « soulevé » pour célébrer la victoire de l’équipe et qu’il lui avait demandé « un petit baiser », auquel elle « a dit oui ». Cependant, la vidéo du moment montre ses deux pieds sur terre avant d’embrasser Hermoso, contredisant au moins une partie de son histoire.

Il a chanté un air différent lorsque les critiques ont commencé à tourbillonner à propos du baiser, disant « Je dois m’excuser » et « J’ai probablement fait une erreur ».

Images de sport en Eurasie via Getty Images

Après la victoire de l’Espagne, Hermoso a déclaré sur Instagram Live qu’elle « n’aimait pas » ce que Rubiales avait fait. Mais un communiqué publié peu de temps après par la Fédération espagnole de football la citait disant que « c’était un geste naturel d’affection et de gratitude ».

« Je ne tolérerai pas que quiconque mette en doute ma parole et encore plus que quiconque invente des mots que je n’ai pas prononcés », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Elle a réitéré sa position quelques jours plus tard, déclarant dans un courrier écrit déclaration: « Je me sentais vulnérable et victime d’un acte impulsif, sexiste, déplacé, sans aucun consentement de ma part. »