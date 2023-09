Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, démissionne après le scandale des baisers

Le président suspendu de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a démissionné de son poste après un scandale de baisers qui a terni la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Rubiales a annoncé sa démission dimanche dans un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Rubiales a embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix après que l’Espagne a battu l’Angleterre pour remporter le titre le 20 août à Sydney.

Les procureurs espagnols ont accusé Rubiales d’agression sexuelle et de coercition pour avoir embrassé une joueuse sur les lèvres sans son consentement après la finale, a annoncé vendredi le parquet du pays, deux jours après qu’Hermoso l’ait formellement accusé d’agression sexuelle.

Il avait déjà été suspendu de ses fonctions par la FIFA pour sa conduite lors de la finale du 20 août à Sydney, en Australie.

Rubiales démissionnera également de son poste de vice-président de l’UEFA.

Reportage de l’Associated Press.

