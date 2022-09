Le président de la Fed, Powell, s’engage à augmenter les taux pour lutter contre l’inflation “jusqu’à ce que le travail soit fait”

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d’une apparition jeudi, a souligné l’importance de réduire l’inflation maintenant avant que le public ne s’habitue trop à des prix plus élevés et en vienne à les attendre comme la norme.

Dans ses derniers commentaires soulignant son engagement dans la lutte contre l’inflation, Powell a déclaré que les attentes jouaient un rôle important et étaient essentielles pour expliquer pourquoi l’inflation était si persistante dans les années 1970 et 1980.

“L’histoire met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique”, a déclaré le chef de la banque centrale dans un Q&A présenté par le Cato Institute, un groupe de réflexion libertaire basé à Washington, DC “Je peux vous assurer que mes collègues et moi sommes fortement engagés dans ce projet et nous continuerons jusqu’à ce que le travail soit fait.”

Les marchés ont largement pris les commentaires dans la foulée, avec des moyennes majeures légèrement inférieures au début à Wall Street. Les rendements du Trésor étaient pour la plupart plus élevés, le billet à deux ans, le plus sensible aux hausses de taux de la Fed, augmentant de près de 5 points de base à 3,49 %. Un point de base correspond à 0,01 point de pourcentage.

La Fed a relevé les taux d’intérêt de référence à quatre reprises cette année, le taux des fonds fédéraux étant désormais fixé dans une fourchette comprise entre 2,25 % et 2,50 %.

Les marchés s’attendent largement à ce que le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux promulgue une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage lorsqu’il se réunira à nouveau les 20 et 21 septembre. En fait, cette probabilité est passée à 86% lors des remarques de Powell, selon le tracker FedWatch du groupe CME sur les paris à terme sur les fonds fédéraux.

L’une des raisons d’agir de manière agressive est de s’assurer que l’inflation qui tourne autour de son taux le plus élevé depuis plus de 40 ans ne s’enracine pas dans la conscience publique, a déclaré Powell.

“La Fed a la responsabilité de la stabilité des prix, c’est-à-dire une inflation de 2% dans le temps”, a-t-il déclaré. “Plus l’inflation reste longtemps au-dessus de l’objectif, plus le risque que le public commence à voir une inflation plus élevée comme la norme est grand, et cela a la capacité d’augmenter les coûts de réduction de l’inflation.”

Certains signes ont récemment montré qu’au moins la trajectoire mensuelle de l’inflation s’atténue. En particulier, les prix de l’essence ont chuté régulièrement après avoir brièvement dépassé les 5 $ le gallon au début de l’été.

La Fed obtiendra son dernier regard sur les données d’inflation avant la réunion de la semaine prochaine, lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera les données de l’indice des prix à la consommation d’août. Les économistes s’attendent à une augmentation globale de 0,2% de l’IPC après qu’il soit resté stable en juillet, selon FactSet. Cependant, l’augmentation d’une année sur l’autre en juillet était de 8,5 %, et de nombreux domaines en dehors de l’énergie ont enregistré des augmentations importantes.

Powell a déclaré que les pressions inflationnistes provenaient en grande partie de causes spécifiques à la pandémie. Lorsque l’inflation a commencé à augmenter au printemps 2021, Powell et ses collègues l’ont qualifiée de “transitoire” et n’ont réagi par aucune mesure politique majeure avant de commencer à relever les taux en mars 2022.

Cependant, il a déclaré qu’il incombe désormais à la Fed de continuer à agir jusqu’à ce que l’inflation baisse et d’éviter les conséquences des années 1970, lorsqu’un échec à mettre en œuvre une réponse politique agressive a permis aux attentes du public d’une inflation élevée de s’envenimer.

“Nous devons agir maintenant, franchement, fortement, comme nous l’avons été, et nous devons continuer jusqu’à ce que le travail soit fait pour éviter cela”, a-t-il déclaré.

Powell a noté la vigueur du marché du travail, avec de forts niveaux d’embauche persistant même avec les augmentations de taux et alors que les responsables de la Fed s’attendent à ce que le taux de chômage officiel dérive plus haut. Il a averti le mois dernier que l’économie pourrait subir “quelques difficultés” en raison d’une politique plus stricte, mais a déclaré qu’un ralentissement de la croissance était nécessaire pour maîtriser l’inflation.

“Ce que nous espérons réaliser, c’est une période de croissance inférieure à la tendance qui permettra au marché du travail de retrouver un meilleur équilibre et qui ramènera les salaires à des niveaux plus compatibles avec une inflation de 2% au fil du temps”, a-t-il déclaré.