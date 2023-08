Le président de la Fed, Powell, qualifie l’inflation de « trop élevée » et prévient que « nous sommes prêts à augmenter encore les taux »

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a appelé vendredi à plus de vigilance dans la lutte contre l’inflation, avertissant que de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient encore être à venir. Tout en reconnaissant que des progrès ont été réalisés, le dirigeant de la banque centrale a déclaré que l’inflation restait au-dessus du niveau où les décideurs politiques se sentent à l’aise. Il a noté que la Fed resterait flexible lorsqu’elle envisage de nouvelles mesures, mais n’a donné que peu d’indications quant à sa volonté de commencer à assouplir ses taux dans un avenir proche. « Bien que l’inflation ait baissé depuis son pic – une évolution bienvenue – elle reste trop élevée », Powell a déclaré dans des remarques préparées pour son discours d’ouverture lors de la retraite annuelle de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, Wyoming. « Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si cela est approprié, et avons l’intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu’à ce que nous soyons convaincus que l’inflation baisse durablement vers notre objectif. » Ce discours ressemble aux remarques prononcées par Powell l’année dernière à Jackson Hole, au cours desquelles il avait averti que « certaines douleurs » étaient probables alors que la Fed poursuivait ses efforts pour ramener l’inflation galopante à son objectif de 2%. Mais l’inflation était alors bien supérieure à son rythme actuel. Quoi qu’il en soit, Powell a indiqué qu’il était trop tôt pour crier victoire, même si les données de cet été étaient largement en faveur de la Fed. Juin et juillet ont tous deux vu un ralentissement du rythme de hausse des prix. « Les chiffres mensuels plus faibles de l’inflation sous-jacente en juin et juillet ont été les bienvenus, mais deux mois de bonnes données ne sont que le début de ce qu’il faudra pour renforcer la confiance dans le fait que l’inflation baisse durablement vers notre objectif », a-t-il déclaré. Powell a reconnu que les risques sont doubles : celui d’en faire trop et celui d’en faire pas assez. « En faire trop peu pourrait permettre à une inflation supérieure à l’objectif de s’enraciner et, en fin de compte, nécessiter que la politique monétaire arrache une inflation plus persistante de l’économie, au détriment de l’emploi », a-t-il déclaré. « En faire trop pourrait également nuire inutilement à l’économie. » « Comme c’est souvent le cas, nous naviguons selon les étoiles sous un ciel nuageux », a-t-il ajouté. Les marchés étaient volatils après le discours, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse par rapport à ses plus hauts de la séance et les rendements du Trésor en hausse. En 2022, les actions ont plongé à la suite du discours de Powell à Jackson Hole. « Était-il belliciste ? Oui. Mais étant donné la hausse des rendements ces derniers temps, il n’était pas aussi belliciste que certains l’avaient craint », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group. « Rappelez-vous que l’année dernière, il a sorti le bazooka et s’est montré bien plus belliciste que prévu, ce qui a donné lieu à de fortes ventes jusqu’en octobre. Cette fois, il a frappé plus au milieu, sans aucun changement majeur dans les hausses futures, un signe bienvenu. »

Il faut « procéder avec prudence »

Les remarques de Powell font suite à une série de 11 hausses de taux d’intérêt qui ont poussé le taux d’intérêt directeur de la Fed dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, le niveau le plus élevé depuis plus de 22 ans. En outre, la Fed a réduit son bilan à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, un processus qui a vu environ 960 milliards de dollars d’obligations disparaître depuis juin 2022. Ces derniers temps, les marchés ont évalué peu de chances d’une nouvelle hausse lors de la réunion de septembre du Comité fédéral de l’open market, mais pointent vers une probabilité d’environ 50-50 pour une augmentation finale lors de la session de novembre. Powell n’a fourni aucune indication claire sur la direction dans laquelle il envisage la décision. « Compte tenu du chemin parcouru, lors des prochaines réunions, nous serons en mesure de procéder avec prudence dans l’évaluation des données entrantes ainsi que de l’évolution des perspectives et des risques », a-t-il déclaré. Cependant, il n’a donné aucun signe indiquant qu’il envisageait même une baisse des taux. « Lors des prochaines réunions, nous évaluerons nos progrès sur la base de l’ensemble des données et de l’évolution des perspectives et des risques », a déclaré Powell. « Sur la base de cette évaluation, nous procéderons avec prudence lorsque nous déciderons s’il faut resserrer davantage ou, au contraire, maintenir le taux directeur constant et attendre des données supplémentaires. » Il a souligné le risque d’une forte croissance économique face aux attentes généralisées de récession.

Entrer dans les détails

Alors que le discours de l’année dernière avait été inhabituellement bref, cette fois-ci, Powell a fourni un peu plus de détails sur les facteurs qui entreront en ligne de compte dans l’élaboration des politiques. Plus précisément, il a divisé l’inflation en trois indicateurs clés et a déclaré que la Fed se concentrait davantage sur l’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie. Il a également réitéré que la Fed suit de plus près l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, une mesure du Département du Commerce, plutôt que l’indice des prix à la consommation du Département du Travail. Les trois « grandes composantes » dont il a parlé comprennent les biens, les services de logement tels que les frais de location et les services non liés au logement. Il a noté des progrès dans ces trois domaines, mais a déclaré que le secteur non immobilier est le plus difficile à évaluer car le moins sensible aux ajustements des taux d’intérêt. Cette catégorie comprend des éléments tels que les soins de santé, les services de restauration et les transports. « L’inflation sur douze mois dans ce secteur a évolué latéralement depuis le décollage. L’inflation mesurée au cours des trois et six derniers mois a toutefois diminué, ce qui est encourageant », a déclaré Powell. « Etant donné la taille de ce secteur, de nouveaux progrès seront essentiels pour restaurer la stabilité des prix. »

Pas de changement à l’objectif d’inflation