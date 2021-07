Le président de la Fed Powell grillé par des sénateurs grincheux sur l’inflation et le changement climatique

« La politique de la Fed est particulièrement troublante parce que la sirène d’avertissement d’une inflation problématique devient plus forte. L’inflation est là, et elle est plus sévère que la plupart – y compris la Fed elle-même – prévue », a-t-il déclaré. « Puisque la Fed s’est avérée incapable de prévoir le niveau d’inflation, pourquoi devrions-nous être sûrs que la Fed peut prévoir la durée de l’inflation ? »

« Les grandes banques amassent de l’argent – et elles le dépensent en rémunération des dirigeants, en dividendes et en rachats, au lieu de prêter aux communautés ou d’augmenter le capital pour réduire les risques », a déclaré le président du comité, le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio. « La Fed devrait lutter contre cette tendance, protéger nos progrès de la cupidité et de l’imprudence de Wall Street – sans l’aggraver. »

Les récentes critiques de la Fed et de son dirigeant ont peut-être moins à voir avec l’économie qu’avec des positions politiques. Avec des membres des deux partis cherchant un avantage rapide lors des élections clés de mi-mandat de 2022, Powell pourrait se retrouver avec moins d’alliés publics au Congrès.

Le membre du classement du comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, RN.C., s’est avéré une exception notable mercredi, lorsqu’il a soutenu la candidature de Powell pour un deuxième mandat.

« Vous avez gagné et mérité un autre mandat en tant que président de la Réserve fédérale », a-t-il déclaré à Powell. « Vous vous êtes avéré être une main ferme tout au long de cette pandémie ou de cette reprise en cours. »

Les démocrates progressistes peuvent espérer ouvrir la voie au président Joe Biden pour nommer un démocrate à la tête de la banque centrale.

Brown et d’autres membres de son caucus ont poussé Powell à obliger les prêteurs à lutter contre le changement climatique, à réduire les inégalités de revenus entre les dirigeants et leurs employés et à augmenter les besoins en capital des plus grandes banques du pays.

Certains, comme la sénatrice démocrate progressiste du Massachusetts Elizabeth Warren, soutiennent que la Fed devrait être dirigée par un président qui cherche de manière proactive à renforcer la surveillance de Wall Street. Ceux qui espéraient un président démocrate de la Fed ont déclaré que le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, était une excellente option pour Biden.

« Ce que je recherche, c’est que le bilan de la Fed au cours des quatre dernières années est un mouvement après l’autre pour affaiblir la réglementation sur les banques de Wall Street », a déclaré Warren à Powell jeudi.

« Il ne fait aucun doute que les banques sont plus fortes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient lorsqu’elles ont fait s’effondrer l’économie en 2008 », a-t-elle ajouté. « Mais ce n’est pas la bonne norme : la question est de savoir s’ils sont assez forts pour résister à la prochaine crise et si la Fed est assez dure pour protéger l’économie américaine et le contribuable américain. »