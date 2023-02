Le président de la Fed, Powell, déclare que l’inflation commence à se calmer, mais que les taux d’intérêt devraient encore augmenter

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi que l’inflation commençait à se calmer, bien qu’il s’attende à ce que ce soit un long processus et a averti que les taux d’intérêt pourraient augmenter plus que les marchés ne le prévoient si les données économiques ne coopèrent pas.

Un point d’intérêt particulier est l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle produit par le Département du commerce. Le titre a montré que l’inflation a augmenté de 5 % au cours de l’année écoulée en décembre, et de 4,4 % si l’on exclut les aliments et l’énergie – l’inflation “de base” qui est considérée comme un meilleur indicateur des tendances à long terme.

Dans ses remarques de mardi, il n’a donné aucune indication sur le moment où les hausses s’arrêteront et a déclaré qu’il faudra probablement attendre 2024 avant que l’inflation n’atteigne un point où la Fed se sente à l’aise. La banque centrale vise une inflation de 2 %, et elle dépasse actuellement largement ce chiffre par de multiples mesures.

“La réalité est que nous allons réagir aux données”, a-t-il déclaré. “Donc, si nous continuons à obtenir, par exemple, des rapports solides sur le marché du travail ou des rapports sur une inflation plus élevée, il se peut bien que nous ayons à faire plus et à augmenter les taux plus que prévu.”

Il a déclaré que si les données montrent que l’inflation est plus élevée que ne le prévoit la Fed, cela signifiera des taux plus élevés.

Mais la Fed est devenue encore plus précise que cela, se concentrant récemment sur l’inflation des services de base moins le logement, qui, selon Powell, reste élevée.

“Nous devons être patients”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que nous allons devoir maintenir les taux à un niveau restrictif pendant un certain temps avant que cela ne baisse.”

La première mention par Powell des tendances “désinflationnistes” remonte à sa conférence de presse post-réunion mercredi dernier. Les marchés se sont accrochés au terme et se sont brièvement redressés avant de devenir volatils au cours des dernières séances.

Powell a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation ralentisse, mais à un rythme graduel.

“Notre message [at the last meeting] était ce processus est susceptible de prendre un peu de temps. Ça ne va pas être facile », a-t-il dit. « Ça va probablement être cahoteux, et nous pensons que nous allons devoir faire de nouvelles augmentations de taux, comme nous l’avons dit, et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps.”