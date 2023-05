Le président de la Fed, Powell, déclare que les taux pourraient ne pas devoir augmenter autant que prévu pour freiner l’inflation

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les tensions dans le secteur bancaire pourraient signifier que les taux d’intérêt n’auront pas besoin d’être aussi élevés pour contrôler l’inflation.

S’exprimant lors d’une conférence monétaire à Washington, DC, le chef de la banque centrale a noté que les initiatives de la Fed utilisées pour résoudre les problèmes des banques de taille moyenne ont pour la plupart empêché les scénarios les plus pessimistes de se produire.

Mais il a noté que les problèmes de la Silicon Valley Bank et d’autres pourraient encore se répercuter sur l’économie.

« Les outils de stabilité financière ont contribué à apaiser les conditions dans le secteur bancaire. Les développements là-bas, en revanche, contribuent au resserrement des conditions de crédit et risquent de peser sur la croissance économique, l’embauche et l’inflation », a-t-il déclaré dans le cadre d’un panel sur politique monétaire.

« Ainsi, en conséquence, notre taux directeur n’aura peut-être pas besoin d’augmenter autant qu’il l’aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs », a-t-il ajouté. « Bien sûr, l’ampleur de cela est très incertaine. »

Powell s’est entretenu avec les marchés s’attendant principalement à ce que la Fed, lors de sa réunion de juin, fasse une pause dans la série de hausses de taux qu’elle a commencée en mars 2022. Cependant, les prix ont été volatils alors que les responsables de la Fed évaluent l’impact que cette politique a eu et aura sur l’inflation qui à l’été de l’année dernière atteignait un sommet de 41 ans.

Dans l’ensemble, Powell a déclaré que l’inflation était encore trop élevée.

« Beaucoup de gens connaissent actuellement une inflation élevée, pour la première fois de leur vie. Ce n’est pas un gros titre pour dire qu’ils n’aiment vraiment pas ça », a-t-il déclaré lors d’un forum auquel participait également l’ancien président de la Fed, Ben Bernanke.

« Nous pensons que le fait de ne pas faire baisser l’inflation non seulement prolongerait la douleur, mais augmenterait également les coûts sociaux du retour à la stabilité des prix, causant encore plus de tort aux familles et aux entreprises, et nous visons à éviter cela en restant fermes dans poursuite de nos objectifs », a-t-il ajouté.

Powell a qualifié la politique actuelle de la Fed de « restrictive » et a déclaré que les décisions futures dépendraient des données plutôt que d’être un cours prédéfini. Le Federal Open Market Committee a relevé son taux d’emprunt de référence à un objectif de 5% à 5,25% par rapport à près de zéro où il était assis depuis les premiers jours de la pandémie de Covid.

Les responsables ont souligné que les hausses de taux opèrent avec un décalage d’un an ou plus, de sorte que les mesures politiques n’ont pas complètement circulé dans l’économie.

« Nous n’avons pris aucune décision quant à la mesure dans laquelle un financement politique supplémentaire sera approprié. Mais compte tenu du chemin parcouru, comme je l’ai noté, nous pouvons nous permettre d’examiner les données et l’évolution des perspectives », a déclaré Powell.

La politique monétaire a été en grande partie orientée vers le refroidissement d’un marché du travail chaud dans lequel le taux de chômage actuel de 3,4% est lié au niveau le plus bas depuis 1953. L’inflation par la mesure préférée de la Fed est de 4,6%, bien au-dessus des 2% à long terme. objectif de portée.

Les économistes, y compris ceux de la Fed elle-même, prédisent depuis longtemps que les hausses de taux entraîneraient l’économie dans au moins une récession peu profonde, probablement plus tard cette année. Le PIB a augmenté à un rythme annualisé de 1,1 % moins que prévu au premier trimestre, mais est en passe d’accélérer de 2,9 % au deuxième trimestre, selon un traqueur de la Fed d’Atlanta.

Powell a pris la parole le même jour que la Fed de New York a publié des recherches montrant que le taux d’intérêt neutre à long terme – qui n’est ni restrictif ni stimulant – est essentiellement inchangé à des niveaux très bas, malgré la poussée d’inflation de l’ère pandémique.

« Il est important de noter qu’il n’y a aucune preuve que l’ère des taux d’intérêt naturels très bas soit terminée », a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans des remarques préparées.