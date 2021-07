Le président de la Fed, Powell, a rencontré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, en mai

Le fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, assiste au Consensus 2019 au Hilton Midtown le 15 mai 2019 à New York.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a rencontré en mai Brian Armstrong, PDG de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, selon les archives de la banque centrale.

Le rassemblement a eu lieu le 11 mai et était l’une des deux seules réunions que le leader de la Fed a eues avec les PDG au cours du mois. Le seul autre ce mois-là était avec Jamie Dimon, le patron de JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis en termes d’actifs.

CNBC a contacté la Fed pour commentaires.

Coinbase est la plus grande bourse de crypto-monnaie américaine, avec 56 millions d’utilisateurs vérifiés et 223 milliards de dollars d’actifs sur sa plate-forme. En avril, il est devenu le premier échange de crypto à devenir public, en cotant ses actions directement sur le Nasdaq. Les actions de Coinbase se sont négociées autour de 241 $ vendredi.

Selon Canaccord Genuity, les revenus de la société proviennent en grande partie des frais de négociation, dont 81 % proviennent de la négociation de détail et 5 % de la négociation institutionnelle. Il a les frais de négociation les plus élevés parmi les échanges cryptographiques.

L’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, figurait également sur la liste des participants à la réunion avec Powell et Armstrong.

Armstrong a rencontré plusieurs dirigeants politiques de Washington à la même époque. Le 14 mai, il a tweeté une photo de lui avec Ryan et une autre avec l’actuelle présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Un fil de discussion en 21 parties qu’Armstrong a envoyé sur les visites n’a pas mentionné la rencontre avec Powell.

« Les politiciens et les chefs d’agence que j’ai rencontrés étaient tous des personnes réfléchies et engagées, et j’étais heureux que nos équipes soient connectées et que de nouvelles amitiés se soient formées », a déclaré Armstrong dans l’un des tweets.

La rencontre de Powell avec Armstrong intervient au milieu d’un examen minutieux du trading de crypto-monnaie alors que les prix des pièces numériques ont grimpé en flèche. Les gains explosifs de produits tels que le bitcoin, l’Ethereum et le dogecoin ont été liés aux craintes d’inflation, qui ont été à leur tour liées à une politique monétaire accommodante de la Fed.

La Fed est également en train d’explorer sa propre monnaie numérique de banque centrale, avec un article à paraître cet été sur les ramifications possibles. Cependant, plusieurs hauts responsables de la banque centrale ces derniers jours ont mis en doute la nécessité d’une CBDC.

—Tanaya Macheel a contribué à ce rapport.