Le président de la Fed de New York, John Williams, déclare qu’une récession américaine n’est pas son scénario de base

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que l’économie américaine évite la récession, même s’il voit la nécessité de taux d’intérêt nettement plus élevés pour contrôler l’inflation.

“Une récession n’est pas mon cas de base en ce moment”, a déclaré Williams à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview en direct “Squawk Box”. “Je pense que l’économie est forte. Il est clair que les conditions financières se sont resserrées et je m’attends à ce que la croissance ralentisse un peu cette année par rapport à ce que nous avions l’année dernière.”

Quantifiant cela, il a déclaré qu’il pourrait voir les gains du produit intérieur brut réduits d’environ 1% à 1,5% pour l’année, bien loin des 5,7% en 2021 qui étaient le rythme le plus rapide depuis 1984.

“Mais ce n’est pas une récession”, a noté Williams. “C’est un ralentissement que nous devons voir dans l’économie pour vraiment réduire les pressions inflationnistes que nous avons et faire baisser l’inflation.”

L’indicateur d’inflation le plus couramment suivi montre que les prix ont augmenté de 8,6 % par rapport à il y a un an en mai, le plus haut niveau depuis 1981. Une mesure que la Fed préfère, mais qui reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.