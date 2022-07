Le président de la FCC propose d’augmenter les vitesses minimales du haut débit

La Federal Communications Commission des États-Unis cherche à réécrire la définition du service haut débit à large bande pour l’aligner sur les programmes établis par le Congrès pour financer la construction d’infrastructures à large bande dans les zones non desservies du pays.

Vendredi, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a fait circuler parmi ses collègues un avis d’enquête, qui demande au public de commenter si les vitesses qui définissent les vitesses minimales pour le haut débit devraient être portées à 100 mégabits par seconde en aval et 20 mégabits par seconde en amont. Il s’agirait d’une augmentation par rapport à la vitesse minimale actuelle adoptée en 2015, qui définit le haut débit en tant que service délivrant des téléchargements à 25 Mbps et des téléchargements à 3 Mbps.

La norme proposée de 100 Mbps/20 Mbps est la mesure utilisée dans le gouvernement fédéral Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, qui a établi un financement de 42 milliards de dollars à distribuer aux États pour construire de nouveaux réseaux à large bande. Bien que le programme fixe la vitesse minimale de service pour obtenir une subvention fédérale à 100 Mbps/20 Mbps, selon les règles du programme pour allouer les fonds, des vitesses de réseau d’au moins 1 gigabit par seconde pour les téléchargements auront la préférence dans les subventions.

Rosenworcel a déclaré qu’il était important d’augmenter la vitesse minimale à large bande standard nationale pour garantir que les réseaux en cours de construction avec des subventions fédérales fourniront un accès équitable au service en termes de performances. L’enquête demande également si la FCC devrait fixer un objectif national distinct de 1 Gbps pour les téléchargements et de 500 Mpbs par seconde pour les téléchargements à l’avenir.

“Les besoins des internautes ont depuis longtemps dépassé la mesure de vitesse de 25/3 de la FCC, en particulier pendant une pandémie de santé mondiale qui a déplacé une grande partie de la vie en ligne”, a déclaré Rosenworcel. “La métrique 25/3 n’est pas seulement en retard, elle est nuisible car elle masque la mesure dans laquelle les quartiers à faible revenu et les communautés rurales sont laissés pour compte et laissés hors ligne. C’est pourquoi nous devons relever la norme pour un minimum haut débit maintenant et tout en visant encore plus haut pour l’avenir, car nous devons fixer de grands objectifs si nous voulons que tout le monde, partout dans le monde, ait une chance équitable de réussir au 21e siècle.”

Les groupes commerciaux de l’industrie représentant les compagnies de téléphone rurales, les coopératives d’électricité rurales et d’autres concurrents du haut débit ont déclaré que c’était un bon début. Mais ils aimeraient voir la norme minimale de 1 Gbps prévaloir.

« La proposition 100 Mbps/20 Mbps bat 25 Mbps/3 Mbps », a déclaré Chip Pickering, PDG d’Incompas, une association professionnelle qui défend la politique de la concurrence sur tous les réseaux, dans une interview. “C’est un progrès. Mais cela ne rend pas les réseaux à l’épreuve du temps. Je dirais donc que c’est un obstacle sur la route du haut débit à 1 Gbit/s.”

Shirley Bloomfield, PDG de NTCA – The Rural Broadband Association, a déclaré “en tant que nation, nous devons viser plus haut et faire mieux lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs de large bande”. Mais elle a applaudi la proposition d’augmenter la norme nationale et de fixer également un objectif à long terme.