Le président de la FCC défend les réductions sur le haut débit pour les pauvres contre l’attaque républicaine

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a défendu un programme de réduction des revenus pour les faibles revenus contre les attaques des législateurs républicains, soulignant que les républicains critiquaient un aspect du programme qui avait été décidé par le Congrès et non par la commission.

En décembre, le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas) et plusieurs autres législateurs républicains ont fustigé le programme de connectivité abordable (ACP), qui accorde 30 dollars de réduction mensuelle sur le haut débit aux personnes à faibles revenus. Le programme devrait être interrompu dans quelques mois parce que le Congrès n’a pas ajouté de fonds pour le poursuivre, bien que les démocrates proposent un projet de loi qui le maintiendrait.

Le Lettre républicaine à Rosenworcel a accusé la Commission fédérale des communications de « gaspillage », affirmant qu’« il semble que la grande majorité de l’argent des contribuables soit allée aux ménages qui disposaient déjà du haut débit avant la subvention ». Rosenworcel a depuis répondu dans une lettre rappelant aux républicains que la FCC avait suivi les instructions du Congrès lors de la mise en œuvre de l’ACP.

Le Congrès a ordonné à la FCC de mettre en œuvre le programme dans le cadre de la loi 2021 sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, également connue sous le nom de loi bipartite sur les infrastructures. Alors que les Républicains se plaignent du fait que le programme accorde des réductions aux personnes qui bénéficiaient auparavant du haut débit, Rosenworcel a déclaré qu’il fonctionnait comme le Congrès l’avait prévu. Elle a écrit:

La Commission administre l’ACP d’une manière conforme à la loi bipartite sur les infrastructures. Dans la loi, le Congrès a identifié une série de programmes, notamment Medicaid, le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, les subventions Pell et les prestations de retraite des anciens combattants et des survivants, qui permettent aux ménages de participer à l’ACP. La Commission n’a pas le pouvoir général d’ajouter ou de soustraire de cette liste dans la loi bipartite sur les infrastructures. Il n’a pas non plus la possibilité de conditionner cette liste à d’autres exigences ou de la limiter aux nouveaux utilisateurs du haut débit.