Le président de la Commission scolaire Central Okanagan ferme son livre sur la carrière

Après mûre réflexion, Moyra Baxter, présidente de longue date des écoles publiques du centre de l’Okanagan, a décidé de ne pas se présenter pour une réélection en tant que conseillère scolaire.

“J’ai réfléchi au pour et au contre, et j’en suis venu à la conclusion que je ne voulais plus le faire”, a déclaré Baxter.

Elle a été élue pour la première fois conseillère scolaire en 1996 et a été réélue à chaque mandat depuis lors. Elle a été présidente pendant 16 des 26 années qu’elle a passées au conseil scolaire.

« Si je pense à ce que j’ai vraiment apprécié, c’est l’occasion de rencontrer des étudiants », a ajouté Baxter. “J’ai toujours eu l’impression que les étudiants vous disent ce qu’il en est et vous en apprenez tellement sur ce que nous devons essayer de faire pour eux.”

Elle pense également que le rôle d’administrateur est mieux compris par la communauté, mais craint toujours que ceux qui se présentent comme administrateur ne reçoivent pas la considération qu’ils méritent.

“L’une des plus grandes déceptions pour moi au fil des ans a été les élections municipales”, a déclaré Baxter. “Combien de personnes qui votent pour le maire, le conseil et le district régional ne votent pas pour le conseiller scolaire.”

Baxter a noté qu’elle avait été approchée au fil des ans pour se présenter à un autre bureau, comme le conseil municipal.

« Pour moi, le poste d’élu local le plus important est celui de conseiller scolaire. Si vous avez un bon système d’éducation publique qui s’efforce de faire en sorte que chaque élève puisse être le meilleur possible, c’est tellement important pour notre communauté, notre démocratie.

Baxter a ajouté qu’elle espérait que les personnes intéressées à se présenter aux élections municipales d’octobre feraient leurs recherches et comprendraient le rôle.

“J’espère qu’ils se demandent vraiment ‘pourquoi est-ce que je veux mettre mon nom en avant.’ Il porte tellement de responsabilités. Nous avons plus de 24 000 étudiants dans le centre de l’Okanagan, et chacun d’eux est important.

Quant à la suite, Baxter a ajouté qu’elle poursuivra son travail bénévole entre autres.

« Je vais continuer à faire ce que j’ai fait. Je suis un Rotarien et je suis très impliqué dans mon club. Ce sera bien de pouvoir donner plus de temps.

