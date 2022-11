Le président de la Commission européenne annonce un programme de soutien de 250 millions de dollars à la Moldavie pour compenser la crise énergétique

La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a effectué jeudi une visite officielle en Moldavie, où elle a annoncé un programme de soutien de 250 millions de dollars pour aider la petite nation à surmonter une grave crise énergétique hivernale au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le chef de l’UE a déclaré que la Moldavie, voisine de l’Ukraine, recevrait 100 millions d’euros de subventions et le même montant en prêts du bloc des 27 pays pour l’aider à répondre à ses besoins en gaz cet hiver, à partir du 1er janvier. 50 millions supplémentaires les euros aideront les citoyens les plus vulnérables du pays, a-t-elle déclaré.

“La solidarité européenne avec la République de Moldavie est inébranlable”, a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse dans la capitale, Chisinau, après avoir rencontré la présidente pro-occidentale Maia Sandu. “Nous vous assurons que nous ferons de notre mieux pour vous aider à traverser cette crise.”

La Moldavie, qui compte environ 2,6 millions d’habitants, dépend entièrement de la Russie pour son gaz naturel. Mais la Russie a utilisé cette dépendance pour faire pression sur le pays pour qu’il s’aligne sur l’Occident et a réduit de moitié ses approvisionnements en gaz ces dernières semaines, déclenchant une crise énergétique sans précédent alors que l’hiver commence à s’installer.

Sandu a déclaré que la décision de Moscou de réduire l’approvisionnement équivaut à un “chantage politique” dans le pays où les tarifs de l’énergie domestique ont été multipliés par six au cours de l’année écoulée dans un contexte d’inflation galopante.

“Nous sommes confrontés à la pire crise énergétique en trois décennies”, a déclaré Sandu jeudi. “Une crise dans laquelle les ressources énergétiques sont utilisées comme des armes contre la démocratie.”

“Ce n’est qu’ensemble, dans la solidarité, que nous pourrons survivre à l’hiver à venir et préserver notre liberté et un avenir pacifique et démocratique”, a ajouté Sandu.

En juin, la Moldavie a obtenu le statut de candidat à l’UE, mais le pays n’obtiendra probablement pas l’adhésion à part entière avant des années, car cela dépend d’une série de réformes dans des domaines tels que la lutte contre la corruption, le crime organisé et le renforcement des droits de l’homme et de l’État de droit. .

“Nous voulons amener la Moldavie dans l’espace sûr et prospère de l’Union européenne”, a déclaré Sandu, “où la vie humaine et la liberté sont des valeurs suprêmes… et les États ne sont pas attaqués pour la voie de développement qu’ils choisissent”.

Von der Leyen a également déclaré jeudi qu’une réunion des donateurs se tiendrait à Paris plus tard ce mois-ci, pour aider la Moldavie à acheter des ressources énergétiques. “La Moldavie fait partie de notre famille européenne. Et la famille doit rester soudée lorsque les temps deviennent durs et difficiles”, a-t-elle déclaré.

Vendredi, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, effectuera également une visite officielle en Moldavie.