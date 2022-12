Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes conseille aux Britanniques de quitter l’Iran

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes a conseillé à tous les Occidentaux de quitter l’Iran.

Alicia Kearns a déclaré que le pays avait montré qu’il détenirait “heureusement” les personnes ayant la double nationalité alors qu’il cherche à blâmer les puissances étrangères pour l’escalade des protestations contre son propre régime répressif.

Les gardiens de la révolution iraniens ont arrêté sept personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne, dont certaines possèdent la double nationalité.

Mme Kearns a également exprimé sa crainte que des personnes ne soient arrêtées alors même qu’elles tentaient de fuir le pays.

Elle a déclaré: «Mon inquiétude est très grave. Le fait est que l’Iran a montré qu’il arrêterait volontiers toute personne ayant la double nationalité.

“Si j’étais un ressortissant étranger britannique en Iran, je partirais absolument. Parce qu’il y a des preuves qu’ils les utiliseront dans n’importe quel jeu d’échecs qu’ils pourront et qu’ils feront face à une répression brutale… J’encouragerais tous ceux qui étaient occidentaux à essayer de quitter l’Iran aussi en sécurité que possible.

Les troubles ont commencé en septembre à la suite du décès en détention d’une Iranienne de 22 ans arrêtée en vertu du code vestimentaire islamique strict de l’Iran pour avoir porté des vêtements “inappropriés”.

Le mois dernier, Rishi Sunak a averti que son gouvernement allait passer plus de temps l’année prochaine à s’attaquer à la menace posée par l’Iran.

Il a déclaré aux députés que le traitement réservé par l’Iran aux manifestants ces derniers mois était « odieux ».

Il a ajouté: “Alors que la Russie et l’Ukraine restent notre défi numéro un en matière de politique étrangère à l’aube de la nouvelle année, je suis de plus en plus préoccupé par le comportement de l’Iran et le traitement de ses citoyens, ce qu’ils font dans la région qui est déstabilisant et en effet le programme nucléaire.

“Je pense donc que c’est quelque chose sur lequel nous devrons passer de plus en plus de temps pour aller de l’avant.”

Les protestations étaient un message très clair que le peuple iranien n’était pas satisfait “de la voie que le gouvernement a empruntée”, a-t-il ajouté.