Le président de la Chambre s’excuse d’avoir honoré les Ukrainiens qui ont combattu dans l’unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale

Le président de la Chambre, Anthony Rota, a présenté ses excuses dimanche pour avoir honoré un homme qui a combattu dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rota répondait aux condamnations de groupes juifs et autres, formulées lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement vendredi. Lors de la visite, Rota a déclaré que l’homme était « un héros ukrainien, un héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services ».

Les personnes rassemblées à la Chambre ont répondu par des applaudissements et une ovation debout.

« J’ai par la suite pris connaissance de davantage d’informations qui me font regretter ma décision de [honour Hunka]. Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce », a déclaré Rota.

« Je tiens particulièrement à présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier », a-t-il ajouté.

Rota a déclaré qu’il acceptait « l’entière responsabilité » de ses actes.

Yaroslav Hunka, 98 ans, faisait partie de la première division ukrainienne, également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia ou SS 14e division Waffen, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

CBC News a tenté de contacter Hunka et sa famille pour obtenir leurs commentaires, mais sans succès.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a déclaré que la décision d’inviter et d’honorer Hunka avait été prise uniquement par le bureau du président.

« Le président indépendant de la Chambre s’est excusé et a accepté l’entière responsabilité de l’invitation et de la reconnaissance au Parlement. C’était la bonne chose à faire », a déclaré un porte-parole du Cabinet du premier ministre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le premier ministre Justin Trudeau reconnaissent Yaroslav Hunka (non représenté). Le président de la Chambre, Anthony Rota, s’excuse aujourd’hui d’avoir honoré l’homme qui a combattu dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, affirmant que personne d’autre n’était au courant de ses intentions de reconnaître l’homme. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Des groupes juifs et d’autres avaient tiré la sonnette d’alarme sur les actions passées de Hunka.

« Le fait que cet individu, et par procuration l’organisation dont il était membre, ait reçu une ovation debout à la Chambre des communes est profondément troublant », a déclaré Dan Panneton, directeur du Centre des Amis du Centre Simon Wiesenthal, à CBC News. Dimanche.

« Je pense que l’association avec cette unité fait de vous un collaborateur nazi. Pour faire partie de cette unité, vous avez juré allégeance à Hitler et vous avez été impliqué dans le massacre de civils. Cela n’a donc pas d’importance si vous essayez de prétendre que vous défendiez contre le communisme, vous étiez toujours impliqué dans la machine de guerre nazie. Cela vous rend complice », a-t-il déclaré.

Panneton a déclaré qu’il estimait que la solidarité avec l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe était extrêmement importante.

« Cependant, la solidarité ne peut pas tolérer la distorsion ou la célébration pure et simple de la collaboration nazi ou des crimes de guerre. Ainsi, lors d’événements futurs, les gens devront être beaucoup plus prudents quant aux personnes avec lesquelles ils s’associent lorsqu’ils expriment leur soutien et leur solidarité pour ce qui est très juste. cause de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié vendredi, Pierre Poilievre a accusé le premier ministre d’être responsable de l’incident et lui a demandé de s’excuser. Le bureau du Premier ministre affirme que c’est le bureau de Rota qui était en charge de l’invitation de Hunka.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a publié dimanche une déclaration affirmant que son parti partageait les préoccupations de ceux qui condamnaient l’incident et notant que le NPD n’était pas au courant des antécédents de l’homme au moment de la visite.