Le président de la Chambre républicaine espère s’affronter dans une interview conjointe télévisée

Fox News diffusera une « interview conjointe » entre House Républicains en compétition pour être le prochain Locataire de maison après l’éviction dramatique de Kévin McCarthy du post plus tôt cette semaine.

L’émission sera diffusée lundi à 18 h HE et animée par Bret Baier. Les membres de la Chambre qui seront présents sont les représentants de l’Ohio. Jim Jordanreprésentant de la Louisiane Steve Scaliseet le représentant de l’Oklahoma Kevin Hern, selon un communiqué du réseau.

« Baier fera pression sur les membres du Congrès pour savoir qui devrait être le prochain président de la Chambre et discutera des problèmes auxquels le Congrès et le parti républicain seront confrontés à l’avenir », indique le communiqué. L’entretien aura lieu avant que les Républicains prévoient d’organiser mardi un forum privé où les candidats pourront parler à leurs collègues avant le vote du lendemain.

Le trio se dispute le poste après que le représentant de Floride Matt Gaetz a forcé un vote pour démettre M. McCarthy de son poste après que la chambre contrôlée par les républicains a adopté une résolution visant à financer le gouvernement fédéral, évitant ainsi une fermeture.

La motion réussie visant à quitter le représentant McCarthy était historique, car c’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un président est destitué par la Chambre.

Après que le vote ait déterminé son sort, M. McCarthy a déclaré qu’il ne se présenterait plus à la présidence, laissant la question de savoir qui le remplacerait tourbillonner autour du Capitole et au-delà.

Après M. Jordan je me suis lancé dans la course il a été rapidement soutenu par l’ancien président Donald Trump, qui a qualifié le républicain de l’Ohio de « star » sur Truth Social, ajoutant : « Il sera un GRAND Président de la Chambre et a mon soutien complet et total ! Le sénateur du Kentucky Rand Paul également approuvé Monsieur Jordan.

Pendant ce temps, l’ancienne représentante républicaine Liz Cheney a exprimé son opposition à M. Jordan, avertissant : « Si les républicains décident que Jim Jordan devrait être président de la Chambre… [t]il ne serait plus possible de prétendre qu’on puisse compter sur un groupe d’élus républicains pour défendre la Constitution.»

Dans un lettre À ses collègues, M. Scalise a déclaré : « C’est avec ce sens des responsabilités et ce but que je sollicite la nomination de la Conférence au poste de Président de la Chambre. Vous connaissez le style de leadership que j’ai affiché en tant que chef de la majorité et whip. J’ai fait la preuve de ma capacité à rassembler un large éventail de points de vue au sein de notre Conférence pour parvenir à un consensus là où d’autres pensaient que cela était impossible.

Plus tôt, M. Gaetz avait exprimé son soutien au membre du Congrès de Louisiane, en déclarant : « Je pense que le monde de Steve Scalise, je pense qu’il ferait un orateur phénoménal », a-t-il déclaré.

Certains républicains, comme la représentante d’extrême droite géorgienne Marjorie Taylor Greene, ont lancé l’idée que M. Trump pourrait occuper ce poste, écrivant sur X : « Le seul candidat à la présidence que je soutiens actuellement est le président Donald J. Trump. Il mettra fin à la guerre en Ukraine. Il sécurisera la frontière.

Jeudi, M. Trump a indiqué sur Fox News qu’il occuperait temporairement le poste de président si les républicains avaient besoin de lui. « S’ils n’obtiennent pas le vote, ils m’ont demandé si j’envisagerais de devenir président jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un pour un mandat plus long, car je suis candidat à la présidence », a déclaré le favori républicain de 2024. Cependant, comme il fait face à plusieurs inculpations, il est peu probable que l’ancien président soit autorisé à occuper ce poste.