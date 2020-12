La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont reçu vendredi la première dose du vaccin COVID-19 dans le cadre d’un effort visant à convaincre les Américains que les vaccins sont sûrs et efficaces.

« Aujourd’hui, avec confiance en la science et sous la direction du Bureau du médecin traitant, j’ai reçu le vaccin COVID-19 », a déclaré Pelosi dans un tweet. « Alors que le vaccin est distribué, nous devons tous continuer à porter des masques, à prendre des distances sociales et à prendre d’autres mesures scientifiques pour sauver des vies et écraser le virus. »

Moins d’une heure plus tard, McConnell a suivi avec son propre tweet annonçant qu’il avait reçu sa première dose de vaccin. Le républicain du Kentucky a souligné qu’en plus de renforcer la confiance, les membres du Congrès étaient vaccinés dans le cadre d’un plan visant à assurer la continuité du gouvernement.

« Je viens de recevoir le vaccin COVID sûr et efficace suivant les protocoles de continuité du gouvernement. Les vaccins sont notre moyen de vaincre ce virus », a déclaré McConnell.

« Maintenant de retour pour continuer à se battre pour un plan de sauvetage comprenant beaucoup plus d’argent pour la distribution afin que plus d’Américains puissent le recevoir le plus rapidement possible », a-t-il ajouté, faisant référence aux négociations en cours sur un nouveau projet de loi de relance pour aider à atténuer l’impact économique de la pandémie.

McConnell et Pelosi ont tous deux déclaré jeudi dans des déclarations séparées que le Dr Brian P. Monahan, le médecin du Capitole, leur avait dit que les vaccins seraient bientôt disponibles pour les membres du Congrès et qu’ils n’hésiteraient pas à les prendre.

« En tant que survivant de la polio, je connais à la fois la peur d’une maladie et l’extraordinaire promesse d’espoir que les vaccins apportent. J’espère vraiment que tous les Kentuckiens et les Américains tiendront compte de ces conseils et accepteront ce vaccin sûr et efficace », a déclaré McConnell.

Comme Pelosi, McConnell a souligné l’importance de continuer à suivre les mesures des Centers for Disease Control and Prevention pour empêcher la propagation du virus car il n’y a pas encore suffisamment de données pour savoir si ceux qui ont été inoculés peuvent encore porter et transmettre le virus.

«Même avec un vaccin, je continuerai à suivre les directives des CDC en portant un masque, en pratiquant la distanciation sociale et en me lavant les mains fréquemment», a déclaré McConnell. «J’encourage fortement tout le monde à continuer à suivre ces directives importantes. C’est la seule façon de vaincre le COVID-19 une fois pour toutes. »

McConnell a noté un récent sondage de l’Associated Press qui a révélé qu’environ la moitié seulement du pays était prêt et disposé à se faire vacciner. Environ un quart des répondants n’étaient pas sûrs et un autre quart a déclaré qu’ils refuseraient catégoriquement de l’accepter.

«Il est inquiétant que la moitié des Américains se sentent de cette façon», a déclaré McConnell.

« Tous les Américains devraient avoir pleinement confiance dans les vaccins », a déclaré Pelosi jeudi.

Les experts estiment qu’au moins 70% de la population américaine doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, ou le point auquel suffisamment de personnes sont protégées pour que le virus puisse être maîtrisé.

En plus de renforcer la confiance dans le vaccin, les hauts fonctionnaires du gouvernement sont en première ligne pour les vaccinations afin de garantir que le gouvernement fédéral peut fonctionner en cas d’urgence nationale.

Le plan de distribution pour le gouvernement fédéral suivra une directive présidentielle de 2016 qui précise quels emplois sont des «fonctions nationales essentielles».

Le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont reçu leurs vaccinations vendredi. Le président Donald Trump, qui a survécu à une infection au COVID-19 en octobre, a déclaré qu’il recevrait le vaccin bien qu’il ne soit pas clair quand il le recevra.

Le président élu Joe Biden et son épouse Jill Biden prévoient de se faire vacciner lundi dans le Delaware, a déclaré vendredi la nouvelle attachée de presse Jen Psaki.

Les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont déclaré qu’ils prévoyaient de recevoir publiquement le vaccin pour aider à apaiser les inquiétudes.

Monahan a informé tous les membres du Congrès qu’ils étaient éligibles au vaccin dans une lettre les exhortant à prendre rendez-vous avec son bureau.

« Une fois que nous aurons terminé la vaccination des membres, nous suivrons un processus pour identifier les membres du personnel essentiels à la continuité », a déclaré Monahan, ajoutant que son bureau continuerait avec des rendez-vous « jusqu’à ce que le petit stock de vaccins soit épuisé. »

