Le président de la Chambre, Mike Johnson, se tourne vers les logiciels espions de Covenant Eyes pour résoudre un problème de pornographie

Plus tôt cette semaine, Daniel Kreps a rapporté dans Rolling Stone que le président de la Chambre, Mike Johnson « a admis que lui et son fils surveillaient mutuellement leur consommation de porno » en utilisant « un logiciel de responsabilisation appelé Covenant Eyes ». Le montant exact des « apports » au sein du foyer Johnson n’est pas clair.

Selon Kreps, « Au cours d’une conversation sur la « guerre contre la technologie » à Benton, l’église baptiste Cypress de Louisiane —découvert par l’utilisateur X Receipt Maven la semaine dernière – [Johnson] … a parlé de la façon dont il a installé… Yeux de l’Alliance sur ses appareils afin de s’abstenir de la pornographie sur Internet et d’autres sites Web peu recommandables.

« Il envoie un rapport à votre partenaire responsable. Mon partenaire responsable en ce moment est Jack, mon fils. Il a 17 ans. Alors lui et moi recevons un rapport sur tout ce qui se trouve sur nos téléphones, tous nos appareils, une fois par semaine. Si quelque chose de répréhensible survient, votre partenaire responsable reçoit un avis immédiat. Je suis fier de vous le dire, mon fils a une table rase », a déclaré Johnson.

Covenant Eyes, fondée en 2000, est un acteur majeur de l’écosphère de la responsabilité. Son nom fait référence à un verset du livre de Job : « J’ai fait une alliance avec mes yeux. Pourquoi alors devrais-je penser à une servante ?

Pendant des décennies, les dirigeants des églises évangéliques ont soutenu que leurs membres avaient des problèmes avec la pornographie. Il ne fait aucun doute qu’à l’ère d’Internet et des médias sociaux, la pornographie est plus répandue que jamais.

Depuis un certain temps, les chrétiens conservateurs luttant contre la pornographie constituent une flèche dans le carquois des questions de guerre culturelle, aux côtés de questions telles que l’avortement, le mariage homosexuel et la prière dans les écoles. Il y a eu de nombreuses tentatives pour résoudre le problème de la pornographie des évangéliques : conseils individuels, conférences, groupes d’hommes, cours en ligne, livres, vidéos et présentations PowerPoint.

Un article du New Yorker 2019 d’Isaac Choiner, intitulé « Un sociologue de la religion sur les protestants, le porno et le « complexe industriel de pureté » », traitait de « Accro à la luxure : la pornographie dans la vie des protestants conservateurs », un livre de Samuel L. Perry qui s’est appuyé sur « des entretiens et des données d’enquête pour montrer comment la disponibilité de la pornographie sur Internet affecte les chrétiens religieux traditionnels. En se concentrant sur la majorité protestante américaine, et plus particulièrement sur ses membres pieux, Perry [found] que la pornographie mène à la dépression et au malheur, et perturbe les mariages et les communautés.

Dans une interview, Perry a déclaré à Chotiner que « avec les protestants conservateurs, vous avez ce paradoxe fascinant d’un groupe de personnes qui détestent moralement la pornographie. Ils veulent l’éradiquer du monde. Et pourtant, statistiquement, ils le verront un peu moins souvent que l’Américain moyen. Et donc vous avez cette situation paradoxale d’un groupe de personnes qui collectivement le détestent, et pourtant, en tant qu’individus, ils le regardent de manière semi-régulière » (https://www.newyorker.com/culture/q-and-a/a-sociologist-of-religion-on-protestants-porn-and-the-purity-industrial-complex).

Covenant Eyes, une application téléphonique propose une solution, qui semble être utilisée par le président de la Chambre des représentants Johnson. Sur son site Internet (https://www.covenanteyes.com/), Covenant Eyes déclare : « Vous avez du mal à arrêter de regarder du porno ? VOUS N’ÊTES PAS SEUL – Rejoignez plus de 1,5 million de personnes qui ont utilisé Covenant Eyes pour connaître la victoire sur le porno. » Les visiteurs peuvent choisir parmi : « Je suis un homme qui veut arrêter de porno », « Je suis une femme qui veut arrêter de porno », « Je veux aider un ami à vivre sans porno », « Je veux aider mon ami à vivre sans porno ». mon conjoint vit sans porno » ou « Je veux aider mon enfant à vivre sans porno ».

Selon Dhruv Mehrotra de WIRED, journaliste d’investigation, « Covenant Eyes fait partie d’un écosystème de plusieurs millions de dollars d’applications dites de responsabilisation qui sont commercialisées auprès des églises et des parents comme outils de contrôle des activités en ligne. Moyennant un abonnement mensuel, certaines de ces applications surveillent tout ce que leurs utilisateurs voient et font sur leurs appareils, prenant même des captures d’écran (au moins une par minute, dans le cas de Covenant Eyes) et écoutant le trafic Web, a découvert WIRED. Les applications rapportent ensuite un flux de toutes les activités en ligne des utilisateurs directement à un chaperon – un « partenaire responsable », dans le langage des applications. Cependant, lorsque WIRED a présenté ses conclusions à Google, la société a déterminé que deux des principales applications de responsabilité, Covenant Eyes et Accountability2You, violaient ses politiques.

Mehrotra a rapporté (https://www.wired.com/story/covenant-eyes-anti-porn-accountability-monitoring-apps/) que « l’itération actuelle de l’application Covenant Eyes a été développée par Michael Holm, un ancien mathématicien de la NSA qui [became] un data scientist pour l’entreprise.

Covenant Eyes « serait capable de faire la distinction entre les images pornographiques et non pornographiques. … capturer[ing] tout ce qui est visible sur l’écran d’un appareil, en analysant les images localement avant de les rendre légèrement floues et de les envoyer à un serveur pour être enregistrées. “La détection de la pornographie basée sur l’image a constitué un énorme changement conceptuel pour Covenant Eyes”, [Michael] Holm a dit La poste chrétienneun média chrétien évangélique, en 2019. « Même si je ne le savais pas encore, Dieu m’avait placé à cet endroit à ce moment-là dans un but plus élevé que moi, tout comme moi et d’autres l’avions désiré et pour lequel j’avais prié. »

En plus de son application, la société organise des conférences « auxquelles participent des milliers de personnes et dédiées à éduquer les participants sur les dangers de la pornographie tout en présentant le produit de la société comme une solution urgente à ce qu’elle qualifie de crise morale croissante », a noté Mehrotra. . Selon la société d’analyse d’applications AppFigures, des dizaines de milliers de personnes ont téléchargé Covenant Eyes. Rocketreach estime que le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dépasse largement les 20 millions de dollars.

Covenant Eyes n’est pas la seule application qui suit les comportements que les parents et/ou les chefs religieux « jugent malsains ou immoraux », écrit Mehrotra. Dans son article intitulé « La surveillance impie des applications anti-porno ‘Shameware’ », Mehrotra a rapporté que « Fortify, par exemple, a été développé par le fondateur d’une organisation à but non lucratif anti-pornographie appelée Fight the New Drug et suit la fréquence à laquelle un individu se masturbe. afin de les aider à surmonter la « compulsivité sexuelle ». L’application a été téléchargée plus de 100 000 fois et compte des milliers d’avis sur le Google Play Store.

Écrivant pour Religion News Service, Jacob Lupfer a rapporté que « En réponse au rapport de Mehrotra, Google a supprimé Accountable2You et Covenant Eyes de son Play Store pour avoir « exploité les autorisations d’accessibilité d’Android pour surveiller presque tout ce que quelqu’un fait sur son téléphone ».