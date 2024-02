Le président de la Chambre, Mike Johnson, n’est pas pressé de répondre à la demande d’aide étrangère tandis que d’autres envisagent de réécrire le plan adopté par le Sénat

Le président Mike Johnson a déclaré aux membres de la conférence républicaine de sa Chambre qu’il ne se précipitait pas pour répondre à un projet de loi envoyant de l’aide à l’Ukraine et à Israël, alors que les législateurs républicains évaluent leurs options sur la façon de gérer le paquet adopté par le Sénat.

Johnson a déclaré à ses membres lors d’une réunion à huis clos mercredi qu’il n’y avait « rien d’urgent » pour décider comment gérer l’aide étrangère, selon la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie, et n’a pas dévoilé la façon dont il envisage de procéder autrement que précisant qu’il ne présenterait pas le paquet du Sénat à la Chambre sous sa forme actuelle.

Certains membres de la base élaborent leurs propres propositions.

Le représentant républicain Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie a déclaré qu’il était en train d’élaborer un plan bipartisan visant à fournir une aide à l’Ukraine, à Israël, à Taiwan et à la frontière, qu’il prévoyait de publier dans les prochaines 24 à 48 heures et d’en informer l’orateur. Il a déclaré qu’il inclurait un volet de sécurité des frontières, mais pas le HR 2, l’ensemble de changements de politique frontalière menés par les républicains conservateurs et que la Chambre a adoptés l’année dernière, et une aide militaire à l’Ukraine, mais pas d’aide humanitaire.

“Vous voyez la conférence que nous avons en ce moment, il s’agit essentiellement d’un gouvernement de coalition à ce stade”, a déclaré Fitzpatrick à propos de sa stratégie consistant à travailler avec les démocrates sur un plan.

Bien que Fitzpatrick ait déclaré qu’il aurait personnellement soutenu la version du Sénat, il reconnaît qu’elle ne bénéficie pas d’un large soutien à la Chambre.

Fitzpatrick a également déclaré que Johnson avait déclaré aux membres lors d’une réunion à huis clos qu’il avait demandé une réunion avec le président Joe Biden sur l’aide étrangère, mais qu’il avait jusqu’à présent rejeté cette demande.

Le représentant républicain du Texas, Dan Crenshaw, a également fait écho à son soutien à la réécriture du programme d’aide étrangère afin qu’il n’inclue que l’aide militaire à l’Ukraine, ajoutant que le Parti républicain devait mieux faire comprendre qu’une grande partie de ce financement ne allait même pas à l’étranger. ça va au Pentagone.

Mais certains conservateurs affirment qu’ils ne soutiendront aucune aide à l’Ukraine, même s’il s’agit simplement d’une aide militaire limitée. Le représentant Bob Good, républicain de Virginie et président du Freedom Caucus conservateur, a déclaré que sa préférence était d’ignorer complètement le paquet du Sénat. Mais il a dit qu’il y avait une « possibilité » que les Républicains soutiennent l’aide à l’Ukraine, mais seulement si elle est payée et si elle dispose également du HR 2, plus des « mécanismes d’application » – une barre haute qui la rendrait désagréable au Sénat.

« Il est possible que la majorité républicaine soutienne l’aide versée à l’Ukraine, assortie d’une réelle sécurité aux frontières », a déclaré Good.

Le représentant Chip Roy du Texas, également membre du Freedom Caucus, a exposé un certain nombre de conditions dont il aurait besoin pour soutenir l’aide à l’Ukraine. Il a déclaré que cela devait être financé et accompagné d’un plan de sécurité aux frontières « solide » ainsi que d’une stratégie claire de la Maison Blanche.

“Cela commence par sécuriser la frontière des États-Unis et payer pour ce dont nous parlons, puis déterminer où nous allons à partir de là”, a déclaré Roy. “Mais encore une fois, je veux aussi voir une mission claire.”

Les républicains de la Chambre des représentants ont également débattu de plusieurs idées visant à modifier le programme d’aide étrangère adopté par le Sénat lors d’une réunion du parti à huis clos mardi soir, notamment le remboursement de l’argent à l’Ukraine, ont déclaré à CNN plusieurs participants.

Une option discutée lors de la réunion consistait à supprimer l’aide humanitaire à l’Ukraine et à n’inclure que l’aide militaire à l’Ukraine. L’idée est que cela pourrait être plus acceptable pour la conférence républicaine, même si certains républicains d’extrême droite pourraient encore penser que c’est trop.

« J’attends avec impatience quelque chose sur lequel nous pourrons tous nous mettre d’accord. Et je pense que nous aurions dû nous concentrer sur l’aide militaire », a déclaré à CNN le représentant Don Bacon, un républicain du district swing du Nebraska. « À mon avis, l’aide militaire bénéficie actuellement d’un grand soutien. Les 20 milliards restants, en espèces, c’est là que l’on commence à perdre du soutien.»

Une autre idée évoquée mardi soir était d’incorporer une partie du financement dans certaines parties d’un prochain projet de loi de dépenses annuelles pour le Pentagone.

“Il peut y avoir des coupes et des dés, ici et là”, a déclaré à CNN la représentante Ann Wagner, républicaine du Missouri. « Il y avait trois ou quatre très bonnes idées sur la façon dont nous pouvons faire quelque chose ?

Johnson a clairement indiqué qu’il ne présenterait pas le programme d’aide du Sénat sous sa forme actuelle. Mais il pourrait se sentir obligé d’élaborer un plan afin d’éviter un soutien républicain potentiel à une soi-disant pétition de décharge, une manœuvre procédurale qui permet aux 218 législateurs qui signent une pétition de forcer un vote à la Chambre.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, n’a pas voulu dire s’il soutiendrait une telle pétition, mais a souligné lors d’une conférence de presse mercredi : « Mike Johnson doit simplement soumettre le projet de loi bipartite sur la sécurité nationale à la Chambre pour un vote positif ou négatif. Et ça passera. C’est ça.”

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si cela signifiait qu’il imposerait le projet de loi si Johnson n’agissait pas, Jeffries a déclaré : « Nous soutenons un vote pour ou contre, et nous travaillerons dur pour nous assurer que cela se produise le plus tôt possible. »

« Les Républicains vont soit se tenir aux côtés de la sécurité nationale américaine, soit continuer à se tenir aux côtés de Vladimir Poutine », a-t-il ajouté.

Mais jusqu’à présent, les Républicains signalent qu’ils ne sont pas intéressés par cette option. Wagner et Bacon ont tous deux rejeté cette idée.

“Je ne crois pas que signer une pétition de décharge – une pétition de décharge dirigée par les démocrates – ce serait comme voter contre la règle, ce que je pense simplement, je sais que certains membres de notre parti le font maintenant, mais je – c’est juste ce n’est pas la façon dont je pense que nous devrions nous comporter », a déclaré Wagner, ajoutant qu’elle soutenait la bifurcation du paquet.

“Pas maintenant”, a déclaré Bacon à Manu Raju de CNN lorsqu’on l’a interrogé sur une demande de libération. “Je pense que pour le moment, je vais parler et discuter et simplement déterminer quelle est la prochaine étape sans aller trop loin.”

Les commentaires soulignent la difficulté à laquelle les démocrates sont confrontés pour réussir à contourner les dirigeants républicains de la Chambre et à forcer un vote.

Le représentant républicain Mario Diaz-Balart de Floride, autre partisan de l’aide à l’Ukraine, a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas une telle démarche.

“Je ne signerai jamais une pétition de décharge lorsque nous serons majoritaires”, a-t-il déclaré.

Annie Grayer, Manu Raju et Sam Fossum de CNN ont contribué à ce rapport.