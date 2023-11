Le président de la Chambre, Mike Johnson, fait face à un test clé alors que la fermeture du gouvernement est dans quelques jours et qu’aucun accord n’est en vue – la politique américaine en direct | la politique américaine

“,”elementId”:”22b9c858-5051-4ade-85d2-3c53c5a3e1ff”,”_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

The new speaker Mike Johnson recently said he would decide soon on whether to continue the inquiry, and this past Wednesday, oversight committee chair James Comer sent subpoenas to Hunter Biden and two other people he believes can prove wrongdoing by the president. But today, the Washington Post reports that several moderate Republicans think impeachment is not worth pursuing because of the president’s poor poll numbers, and Johnson seems to agree.

Here’s more from their story:

“We’ll just go where the evidence goes and we’re not there yet,” Rep. Don Bacon (R-Neb.) said, paraphrasing Johnson’s comments on the inquiry at the Republican Governance Group’s weekly lunch on Tuesday. “Most of us are saying, look, we can’t even get a single Democratic vote on this right now. I think the voters will reject what they are seeing when it comes to Biden [policies] — mais des crimes et délits graves ? Je ne pense pas que nous ayons vu cela ni suffisamment de données pour vraiment présenter un bon dossier et j’ai l’impression que [Johnson] vraiment d’accord avec nous sur ce point.

…

Johnson, qui a déclaré aux journalistes qu’il avait été «intellectuellement cohérent» en mettant en garde contre une enquête précipitée lors d’une conférence de presse la semaine dernière, a déjà accusé Biden d’avoir soudoyé ou fait pression sur un dirigeant étranger. Lors d’une apparition sur Fox News cet été, Johnson a accusé Biden d’avoir utilisé les ressources des contribuables pour licencier le principal procureur ukrainien au profit des relations commerciales de son fils – une allégation largement contestée par les responsables américains et étrangers. Et en une autre entrevue sur Fox News la semaine dernière, Johnson a déclaré que « si, en fait, toutes les preuves mènent là où nous pensons qu’elles aboutiront, il s’agira très probablement d’infractions passibles de destitution ».

Mais lors de la réunion privée de cette semaine avec les modérés, Johnson a semblé être d’accord avec les législateurs républicains qui ont fait valoir que, puisque les résultats des sondages concernant Biden ont été si faibles, il y avait moins d’impératif politique de le destituer, selon Bacon et d’autres personnes présentes à la réunion.

« Est-ce pragmatique ? Est-ce que ça fait du sens? Relier ces points est important », a déclaré la représentante Lori Chavez-DeRemer (R-Ore.) Après la réunion. “Je ne pense donc pas qu’il soit logique d’emprunter une voie à moins que ces points ne puissent être connectés, et je pense que c’est le message qu’il essayait de nous envoyer et que nous avons apprécié.”



Good morning, US politics blog readers. Once again, the US government is days away from a shutdown, and there’s no concrete plan to avert it. Much of the focus today will be on Mike Johnson, the Republican speaker of the House of Representatives, who is tasked with getting legislation to fund the government through his unruly and deeply divided chamber. It’s a particularly perilous mission for him, since his predecessor Kevin McCarthy was forced out of his post after working with Democrats to keep the government open a few weeks ago, and several of the dynamics that ended his speakership still exist in the House.

Johnson reportedly wants to propose a bill to fund different parts of the government for different periods of time, but many lawmakers view that as too complicated, and it’s unlikely to get much traction in the Senate. In that chamber, Democratic leader Chuck Schumer is said to be moving forward with his own bill to keep the government going, but it, of course, will need the OK of the House, where conservative lawmakers want spending cut dramatically. Lawmakers have quite the knot to unravel, and the stakes of failing to do so would be a shutdown starting after 17 November with unpredictable consequences for both parties, and Joe Biden.

Here’s what else is going on today:

Biden and Chinese president Xi Jinping will meet on 15 November, the White House just announced. It will be their first meeting in a year and the leaders “will discuss issues in the U.S.-PRC bilateral relationship, the continued importance of maintaining open lines of communication, and a range of regional and global issues”.



Senate Republicans managed to disrupt an attempt by Democrats on the judiciary committee yesterday to send subpoenas to two prominent conservative activists involved in arranging luxury travel for supreme court justices.



Derek Kilmer and Brian Higgins, both Democrats, and Republican Brad Wenstrup, announced they would retire from the House yesterday. None represent competitive districts.



