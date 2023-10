Nouvelles





Le président de la Chambre des représentants nouvellement élu, Mike Johnson, estime qu’il est « très probable » que le président Biden ait commis des infractions passibles de destitution et s’est engagé à « suivre la vérité partout où elle mène ».

Le républicain de Louisiane a déclaré à Sean Hannity de Fox News qu’il poursuivrait l’enquête pour savoir si la famille Biden avait bénéficié financièrement de ses relations avec d’autres pays alors qu’il était vice-président.

“La raison pour laquelle nous sommes passés à l’étape de l’enquête de destitution du président lui-même est que si, en fait, toutes les preuves mènent là où nous le pensons, il s’agit très probablement d’une destitution”, a déclaré Johnson.

Il a souligné que la corruption est répertoriée comme une cause de destitution dans la Constitution, déclarant : « La corruption y est répertoriée, et elle ressemble et sent beaucoup cela. »

« Nous allons suivre la vérité partout où elle nous mènera », a juré Johnson. “Nous allons appliquer une procédure régulière parce que, encore une fois, nous sommes le parti de l’État de droit.”

“Je sais que les gens deviennent anxieux et agités, et ils veulent juste que quelqu’un soit destitué, mais nous ne faisons pas cela comme l’autre équipe”, a-t-il déclaré, s’en prenant aux démocrates qui tentaient de destituer l’ancien président. Donald Trump.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), Dans une interview jeudi, a déclaré qu’il était « très probable » que le président Biden ait commis des infractions passibles de destitution. Fox News

“Nous devons nous baser sur des preuves.”

L’interview a eu lieu alors que le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a demandé à Biden de clarifier pourquoi il avait reçu un chèque de 200 000 $ de son frère le même jour. James Biden a reçu un transfert identique d’une société hospitalière américaine en promettant d’utiliser ses « relations politiques » pour trouver un intermédiaire. Investisseur oriental.

Comer a demandé à l’avocat de la Maison Blanche, Edward Siskel, des détails sur ce que les alliés de Biden considèrent comme un remboursement de prêt entre frères après avoir promis de traduire les proches de Biden devant son panel « très bientôt » pour expliquer les interactions du président avec leurs associés de pays comme la Chine et l’Ukraine.

Les républicains ont enquêté sur les liens commerciaux étrangers du président Biden. REUTERS

“Si Joe Biden a personnellement prêté à James Biden un montant qui a ensuite été remboursé par le chèque de 200 000 $, veuillez fournir les documents de prêt, y compris le paiement du prêt, l’accord de prêt et tout autre document justificatif du prêt”, a écrit Comer à Siskel jeudi.

Le président du comité de surveillance s’est publiquement moqué du fait que le chèque à six chiffres était un remboursement de prêt et a écrit qu’il n’y avait aucune preuve que Joe Biden ait jamais prêté ce montant à son frère – après que le représentant Jamie Raskin (Démocrate-Md.) a déclaré que les dossiers montrent que le prêt a eu lieu. environ deux mois avant le chèque du 1er mars 2018.

« La Maison Blanche a affirmé que Joe Biden avait prêté 200 000 $ à James Biden, et que ce chèque était un remboursement », a écrit Comer à Siskel.

Johnson s’est engagé à poursuivre l’enquête de destitution. Fox News

« Les dossiers obtenus par le Comité montrent de nombreuses transactions importantes entrantes sur le compte personnel de James et Sara Biden en provenance de diverses entités. Certains de ces relevés de transactions ont peut-être obscurci l’identité du véritable payeur, mais aucun document en possession du Comité n’indique que Joe Biden a effectué un prêt important à son frère.»

Comer a également demandé « les documents applicables et les dossiers IRS » qui pourraient montrer s’il y avait effectivement un prêt.

Avant cette demande, Comer avait également demandé au conseiller spécial Robert Hur de divulguer si des documents classifiés avaient été indûment conservés par le président Biden à la suite de son accord de vice-présidence avec les pays où son fils Hunter faisait des affaires.

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a enquêté sur un paiement de 200 000 $ que le président avait reçu de son frère. REUTERS

De plus, Comer a demandé à Hur de détailler la portée de l’entretien de deux jours de son bureau avec le président et « toute limitation ou restriction de portée au cours de l’entretien qui aurait empêché une piste d’enquête concernant les preuves (e-mails, SMS ou déclarations de témoins) directement ». liant Joe Biden à des paiements étrangers gênants.

Le président a nié toute implication dans les affaires de son fils.











