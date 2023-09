Le président de la Chambre, McCarthy, est de retour à la case départ alors que le Sénat s’efforce d’éviter une fermeture fédérale.

WASHINGTON (AP) – Alors que le Sénat avance avec une approche bipartite pour empêcher une fermeture du gouvernement, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est de retour à la case départ – demandant à ses républicains d’extrême droite de faire ce qu’ils ont dit qu’ils ne feraient jamais : approuver leur propre mesure temporaire de la Chambre pour maintenir le gouvernement ouvert.

Le président républicain a exposé mercredi sa stratégie à huis clos, appelant sa majorité républicaine indisciplinée à travailler ensemble. Il a organisé un vote test vendredi, un jour avant la date limite de fermeture de samedi, sur un projet de loi d’extrême droite. Cela réduirait les dépenses fédérales de 8 % dans de nombreuses agences et renforcerait la sécurité aux frontières, mais a été rejeté par les démocrates et les républicains de son propre flanc droit.

«Je veux résoudre le problème», a ensuite déclaré McCarthy aux journalistes au Capitole.

Mais pressé de savoir comment il allait adopter un plan de dépenses républicain partisan dont même son propre flanc droit ne veut pas, McCarthy a eu peu de réponses. Il a rejeté catégoriquement le projet de loi bipartite du Sénat, qui financerait le gouvernement jusqu’au 17 novembre, ajoutant 6 milliards de dollars pour l’Ukraine et 6 milliards de dollars pour les secours américains en cas de catastrophe pendant que les négociations se poursuivent. Au lieu de cela, il a insisté, comme il le fait souvent, sur le fait qu’il ne cesserait jamais d’essayer.

Le Congrès est à la croisée des chemins quelques jours avant une fermeture fédérale perturbatrice qui mettrait fin aux salaires de millions de travailleurs fédéraux, laisserait 2 millions de soldats et de réservistes en service actif travailler sans salaire, fermerait de nombreux bureaux fédéraux et laisserait les Américains qui comptent sur le gouvernement dans l’impasse. des manières grandes et petites dans l’embardée.

Le président Joe Biden, en Californie, lors d’une réunion du Conseil présidentiel des conseillers en matière de science et de technologie, a déclaré mercredi qu’il ne pensait pas qu’une fermeture fédérale était inévitable.

« Je ne pense pas que quelque chose soit inévitable en matière politique », a-t-il déclaré.

Mais plus tard, lors d’une collecte de fonds à San Francisco, Biden a déclaré à propos de McCarthy : « Je pense que l’orateur fait un choix entre sa présidence et les intérêts américains. »

Alors que le Sénat avance de manière bipartite, McCarthy exige que Biden se réunisse pour discuter des mesures de sécurité aux frontières. Mais le président n’a plus que peu de poids auprès de la Maison Blanche sans le soutien de la majorité de sa Chambre. La Maison Blanche a renoncé à ses ouvertures de pourparlers après que McCarthy se soit retiré de l’accord sur la dette que lui et Biden avaient conclu plus tôt cette année et qui est désormais devenu loi.

De l’autre côté du Capitole, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a mis en garde contre les extrêmes de droite qui « semblent exulter en fermant le gouvernement ».

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, était en rare accord avec le leader démocrate, exhortant ses collègues de la Chambre à envisager l’approche provisoire du Sénat, connue sous le nom de résolution continue, ou CR, et à abandonner la stratégie de fermeture.

McConnell a déclaré que lui aussi aimerait faire quelque chose contre les « dépenses inconsidérées des démocrates » et renforcer la sécurité aux frontières. Mais il a ajouté que « ces discussions importantes ne pourront pas progresser » si les fonctions du gouvernement « finissent par être prises en otage ».

Lorsque McConnell a mentionné qu’un vote contre le projet de loi signifierait voter contre la rémunération des agents de patrouille frontalière et autres, cela a déclenché une réponse de Biden sur les réseaux sociaux.

«Vous savez, je suis d’accord avec Mitch ici. La raison pour laquelle les républicains de la Chambre voudraient annuler le financement de Border Patrol me dépasse », a écrit Biden.

Le Sénat devrait passer le reste de cette semaine à travailler pour adopter son projet de loi malgré les objections du sénateur Rand Paul, R-Ky., et d’autres sur le flanc droit. Comme leurs collègues de la Chambre, les sénateurs conservateurs veulent suspendre l’aide à l’Ukraine et faire pression pour des réductions plus importantes des dépenses, alors que toute action au Congrès se heurte à une échéance de dernière minute.

Le gouvernement fédéral commencerait à fermer ses portes si le financement n’était pas assuré d’ici le dimanche 1er octobre, début du nouvel exercice financier.

Une nouvelle évaluation économique de Goldman Sachs estime qu’une fermeture fédérale réduirait la croissance du PIB du quatrième trimestre de 0,2 point de pourcentage chaque semaine, selon un rapport publié mercredi.

À court d’options, McCarthy a relancé le paquet de sécurité aux frontières qu’il avait d’abord tenté de joindre à un projet de loi de financement temporaire du gouvernement au début du mois. Mais il fait toujours face à une poignée de résistants d’extrême droite menés par le représentant Matt Gaetz, R-Fla., qui disent qu’ils ne voteront pour aucun CR, refusant une majorité pour l’adoption.

Il est maintenant tard dans le processus de promouvoir les dispositions relatives à la sécurité des frontières, alors que McCarthy tente de sauver la stratégie. Il cherche à rejeter la faute sur Biden et les démocrates pour ne pas s’être engagés dans un débat sur l’immigration concernant le flux record de migrants à la frontière sud avec le Mexique.

Face aux récalcitrants dans ses propres rangs, McCarthy tente de cajoler ses membres d’extrême droite qui ont refusé de voter pour tout projet de loi de dépenses temporaire – même avec les dispositions frontalières. Il a déclaré aux journalistes : « Je ne comprends pas où quelqu’un voudrait se ranger du côté du président Biden sur le maintien d’une frontière ouverte et ne pas maintenir le gouvernement ouvert. »

Les récalcitrants sont déterminés à forcer la Chambre à débattre et à adopter les 12 projets de loi de financement individuels pour les différentes agences gouvernementales. Il s’agit d’un processus pénible qui dure des semaines, sans aucune garantie que les factures seront adoptées même à quelques jours de la fermeture.

« Si cela signifie que nous fermons et que nous fermons, c’est ce que nous allons faire », a déclaré le représentant Andy Ogles, un républicain du Tennessee qui souhaite que la Chambre vote sur les 12 projets de loi, à la sortie de la réunion républicaine du matin.

Mercredi, la Chambre a débattu péniblement de quatre de ces projets de loi – destinés à financer la défense, la sécurité intérieure, l’agriculture et les opérations d’État et étrangères.

Un amendement visant à supprimer 300 millions de dollars pour l’Ukraine a été soutenu par 104 Républicains, plus que jamais alors que la résistance au financement de la guerre grandit, mais cet amendement – ​​et un autre similaire – a largement échoué. La proposition de la représentante Marjorie Taylor Greene visant à réduire le salaire du secrétaire à la Défense à 1 dollar a été approuvée sans dissidence.

Mais tard dans la nuit, face à la perspective que le projet de loi sur la Défense échouerait avec toute aide à l’Ukraine intacte, les Républicains ont tenu une réunion d’urgence sur les règles pour retirer les 300 millions de dollars – une manœuvre stupéfiante que le plus haut démocrate de la commission a qualifiée de « pathétique », puisque la Chambre avait déjà tranché la question.

Les républicains ont défendu cette action, affirmant que l’argent de l’Ukraine, qui est courant et distinct de la demande de fonds plus importante de Biden, sera désormais voté séparément – ​​et sera probablement adopté avec un soutien massif.

Les législateurs sont prêts à travailler jusqu’au week-end, mais un républicain de premier plan, le représentant Steve Womack de l’Arkansas, a déclaré qu’il pensait que le Congrès se dirigeait vers une fermeture du gouvernement.

« Quelqu’un devra reculer ou rompre, ou il faudra négocier quelque chose », a-t-il déclaré.

Mais l’extrême droite menace d’évincer McCarthy s’il se joint aux démocrates et Womack, qui ne fait pas partie des récalcitrants, a expliqué qu’une telle décision pourrait être « problématique pour le président ».

Alors que la Maison Blanche a déclaré que c’était à McCarthy et aux républicains de la Chambre de « résoudre » le problème qu’ils ont créé, le principal rival de Biden aux élections de 2024, Donald Trump, exhorte le flanc droit à lutter pour de fortes réductions des dépenses. Si les Républicains n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, dit l’ancien président Trump, ils devraient « le fermer ».

—

Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking, Lolita Baldor, Josh Boak et Colleen Long ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro et Stephen Groves, Associated Press