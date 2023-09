Le président de la Chambre, McCarthy, coincé dans la lutte contre la fermeture du gouvernement

De l’autre côté du Capitole, les Républicains à la Chambre et au Sénat retenait son souffle pour voir ce que le législateur californien et ses lieutenants feraient ensuite.

Une fois qu’il était clair que le vote échouerait, le président du comité du règlement de la Chambre, le représentant Tom Cole, Oklahoma, a également changé son vote en « Non », ce qui lui a permis d’en revenir plus facilement à l’avenir.

Mais deux conservateurs de la ligne dure, la représentante Marjorie Taylor Greene, Géorgie, et le représentant Eli Crane, Arizona, qui avaient soutenu un projet de loi identique il y a quelques jours à peine, ont surpris tout le monde en votant non.

Après l’échec du vote, McCarthy, R-Calif., a déclaré : « C’est frustrant dans le sens où je ne comprends pas pourquoi quelqu’un vote contre l’idée de soulever l’idée et d’avoir un débat et ensuite vous obtenez tous les amendements si vous ne le faites pas. comme la facture. »

Plus important encore, le vote aurait rallié les Républicains de la Chambre autour d’une cause commune et créé une dynamique pour un vote beaucoup plus difficile dans les prochains jours : adopter un projet de loi de dépenses gouvernementales à temps pour éviter une fermeture potentiellement dommageable du gouvernement qui devrait commencer le 1er octobre.

La Chambre n’a pas réussi à adopter une mesure fixant les règles du débat sur un projet de loi de financement du Pentagone et a servi de répétition générale pour le projet de loi lui-même, qui devait être présenté à la Chambre plus tard jeudi.

« Je pense que nous avons fait d’énormes progrès en tant que conférence dans son ensemble, nous avons eu une excellente discussion », a déclaré McCarthy aux journalistes à la sortie de la réunion.

Les marchés ont ouvert jeudi matin sur une note négative, plombés par les signes indiquant que la Fed a l’intention de relever les taux d’intérêt plus tard cette année et par la grève en cours des Travailleurs unis de l’automobile.

Mais les investisseurs s’inquiètent également de plus en plus du fait qu’une fermeture du gouvernement pourrait réduit au produit intérieur brut du 4ème trimestre et, plus largement, que cela saperait la confiance mondiale dans la capacité de l’Amérique à maintenir son propre gouvernement ouvert et opérationnel.

« Si nous échouons dans les crédits, un grand nombre de choses très importantes avec le gouvernement américain entament un processus de fermeture de leurs services et cela aura un impact sur les gens », a déclaré mercredi aux journalistes le représentant Steve Womack, R-Ark., un responsable clé de la Chambre des représentants. soir alors qu’il quittait la réunion du caucus du GOP.

Au cours de cette réunion, les républicains se sont largement mis d’accord sur les grandes lignes d’une résolution continue qui réduirait le financement gouvernemental bien en dessous des niveaux convenus par McCarthy et le président Joe Biden l’été dernier lors des négociations à enjeux élevés sur le plafond de la dette.

Ce projet de loi contiendrait également probablement un certain nombre de mesures empoisonnées telles que des mesures de sécurité aux frontières, tout en ne prévoyant aucun financement d’urgence pour l’Ukraine – une exigence clé de la Maison Blanche.

Même s’il devait être adopté par la Chambre ce week-end suite à un vote de parti, ce qui était loin d’être certain jeudi, ce CR serait mort à son arrivée au Sénat contrôlé par les démocrates.

Au lieu d’adopter tout ce que la Chambre envoie, le Sénat devrait le modifier radicalement en augmentant les chiffres de financement principaux, en supprimant la langue frontalière et en insérant un financement d’urgence pour l’Ukraine et les catastrophes naturelles.

En transformant le House CR en un projet de loi susceptible de gagner le soutien des démocrates et que Biden signerait s’il atterrissait sur son bureau, les sénateurs adopteraient alors le projet de loi et le renverraient à la Chambre, où McCarthy aurait deux choix.

Premièrement, il pourrait décider de présenter le projet de loi du Sénat et de l’adopter en s’appuyant sur les votes démocrates pour combler la différence lorsqu’un large bloc de conservateurs rechigne.

« La majorité républicaine de la Chambre a tout essayé, sauf en travaillant avec les démocrates à la Chambre », a déclaré jeudi à CNBC le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons.

Alternativement, McCarthy pourrait refuser de voter sur le CR du Sénat, forçant ainsi le gouvernement à fermer ses portes en rejetant le seul projet de loi qui pourrait être adopté par le Sénat et que Biden signerait.

Mais ce combat semblait encore à des kilomètres jeudi, alors que diverses factions, tant au sein du Capitole que loin de Washington, cherchaient à exercer leur propre influence sur les prochaines étapes de McCarthy.

Les 64 membres du Problem Solvers Caucus bipartisan, dont 32 républicains de la Chambre des représentants, ont publié leur propre plan CR tard mercredi soir. Le projet de loi de compromis fixerait des mesures de sécurité aux frontières populaires auprès des républicains ainsi que des niveaux de financement que les démocrates peuvent soutenir.

De l’autre côté, Donald Trump a fait pression sur McCarthy, qui a encouragé ses compatriotes républicains à exiger un projet de loi supprimant tout financement des agences fédérales qui poursuivent l’ex-président pour 44 chefs d’accusation.

« C’est aussi la dernière chance d’annuler ces poursuites politiques contre moi et d’autres patriotes », a écrit Trump mercredi soir sur Truth Social. Visant McCarthy, Trump a poursuivi : « Ils ont échoué sur le plan de la dette, mais ils ne doivent pas échouer maintenant. Utilisez le pouvoir de la bourse et défendez le pays ! »

— CNBC Chelsey Cox a contribué au reportage de Washington.