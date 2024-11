Le président de la Chambre, Johnson, dit que le GOP pourrait essayer d’abroger la loi CHIPS, puis la retirera

WASHINGTON– Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré vendredi que les républicains « tenteront probablement » d’abroger la législation qui a stimulé la production américaine de puces semi-conductrices, une déclaration sur laquelle il a rapidement tenté de revenir en disant qu’il préférait la « rationaliser ».

Johnson a fait ce commentaire initial alors qu’il faisait campagne pour un membre vulnérable du Congrès républicain de New York dans un district qui s’attend à une nouvelle grande usine de fabrication de semi-conducteurs Micron.

Un journaliste a demandé à Johnson s’il tenterait d’abroger le Loi sur les CHIPS et la scienceque le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump avait dénigré la semaine dernière. « Je pense que nous le ferons probablement, mais nous n’avons pas encore développé cette partie de l’agenda », a répondu Johnson.

Les démocrates ont rapidement réagi aux commentaires du président républicain, avertissant qu’ils montraient à quel point Johnson et Trump poursuivent un programme conservateur agressif déterminé à démanteler même les programmes gouvernementaux populaires. La Maison Blanche a attribué à la loi CHIPS le mérite d’avoir stimulé des centaines de milliards de dollars d’investissements ainsi que des centaines de milliers d’emplois. vice-président Kamala Harris a souligné la législation en cours de campagne comme la preuve que les démocrates peuvent se voir confier l’économie américaine.

Johnson, qui a voté contre la législation, a déclaré plus tard dans un communiqué que la loi CHIPS, qui a injecté 54 milliards de dollars dans l’industrie de fabrication de semi-conducteurs, « n’est pas à l’ordre du jour pour être abrogée ».

« Au contraire, il pourrait y avoir une législation pour rationaliser et améliorer davantage l’objectif principal du projet de loi : éliminer ses réglementations coûteuses et les exigences du Green New Deal », indique la déclaration de l’orateur.

Ce n’était pas le premier commentaire récent que Johnson devait revenir en arrière. Plus tôt cette semaine, il a dû nettoyer commentaires qu’il a faits en disant il voulait « porter le flambeau à l’État régulateur » et apporter des changements « massifs » à la loi sur les soins abordables. Après avoir fait face à un revers politique, il a déclaré que l’abrogation de la loi sur les soins de santé n’était « pas sur la table ».

L’incident était emblématique de la lutte de Johnson pour travailler en étroite collaboration avec Trump et en même temps faire campagne pour ses collègues de la Chambre, en particulier ceux engagés dans de difficiles batailles de réélection qui sont cruciales pour que les Républicains détiennent une courte majorité. L’orateur faisait campagne pour le représentant Brandon Williams, un républicain de New York qui a travaillé dans l’industrie technologique avant de se présenter au Congrès et qui a soutenu la loi CHIPS.

Williams a déclaré dans un communiqué qu’il s’était entretenu en privé avec Johnson après avoir suggéré que la loi pourrait être abrogée.

« Il s’est excusé abondamment, affirmant qu’il avait mal entendu la question », a déclaré Williams.

Le district de Williams s’attend à une nouvelle grande usine de fabrication de semi-conducteurs Micron. La société a déclaré avoir reçu des subventions de 6,1 milliards de dollars de la loi CHIPS pour soutenir ses projets.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, a déclaré vendredi dans un communiqué : « Quiconque menace d’abroger le CHIPS & La Science Act menace plus de 50 000 emplois bien rémunérés dans le nord de l’État de New York et une croissance économique d’une valeur de 231 milliards de dollars à l’échelle nationale.

Les démocrates espèrent que ces commentaires leur donneront un coup de pouce tardif alors qu’ils tentent de reconquérir la majorité à la Chambre.

Viet Shelton, porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocrate, a déclaré : « La plupart des politiciens se rendent généralement dans une communauté en promettant de créer des emplois dans la ville qu’ils visitent… Mike Johnson, toujours pionnier, a décidé de visiter une ville et de promettre de supprimer des emplois. dans cette ville.