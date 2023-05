Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy sont parvenus à un « accord de principe » pour limiter les dépenses fédérales et résoudre la crise de la dette imminente avant la date limite du 5 juin, a déclaré McCarthy samedi soir.

Un accord éviterait un défaut catastrophique des États-Unis, mais risque de mettre en colère les côtés démocrate et républicain avec les concessions faites pour y parvenir.

Le président démocrate et le président républicain sont parvenus à un accord après que les deux se soient parlé plus tôt samedi soir par téléphone, a déclaré McCarthy, s’exprimant samedi soir. Le pays et le monde ont observé et attendu une résolution de l’impasse politique qui menaçait l’économie américaine et mondiale.

« Après [Biden] perdu du temps et refusé de négocier pendant des mois, nous sommes parvenus à un accord de principe digne du peuple américain », a déclaré McCarthy sur Twitter.

Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, de Californie, au centre, s’adresse à la presse samedi à Capitol Hill. (Patrick Semansky/Associated Press)

Au cœur du paquet se trouve un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait les dépenses à plat pour 2024 et imposerait des limites pour 2025 en échange d’un relèvement du plafond de la dette pendant deux ans, repoussant la question politique volatile au-delà de la prochaine élection présidentielle.

Les négociateurs ont accepté certaines demandes républicaines d’exigences de travail renforcées pour les bénéficiaires de bons d’alimentation qui avaient déclenché un tollé de la part des démocrates de la Chambre en tant que non-partants.

Mais ils semblaient également encore en train de travailler sur un compromis sur les changements de permis fédéraux qui allégeraient les réglementations pour le développement de projets pétroliers, gaziers et d’énergie renouvelable et favoriseraient de nouvelles connexions de lignes de transmission.

Avec les grandes lignes d’un accord en place, le paquet législatif pourrait être rédigé et partagé avec les législateurs à temps pour les votes au début de la semaine prochaine à la Chambre et plus tard au Sénat.

Les Américains et le monde assistaient avec inquiétude à l’impasse des négociations qui pourrait plonger l’économie américaine dans le chaos et saper la confiance du monde dans le leadership de la nation. Les négociateurs de la Chambre ont quitté le Capitole à 2 heures du matin la veille, pour revenir des heures plus tard.

Le plafond de la dette est la limite d’emprunt du gouvernement américain qui ne peut être relevée qu’avec l’autorisation du Congrès. Selon le département du Trésor américain, cet argent est nécessaire pour que le gouvernement respecte ses obligations légales existantes, notamment les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les salaires militaires, les intérêts sur la dette nationale, les remboursements d’impôts et autres paiements.

McCarthy et d’autres républicains ont fait pression pour des réductions de dépenses en échange d’un accord qui augmenterait la limite et éviterait un tout premier défaut sur la dette fédérale.

Le fait de ne pas lever la limite d’emprunt, désormais de 31 billions de dollars, pour payer les factures encourues par le pays, enverrait des ondes de choc dans l’économie américaine et mondiale.