Le président de la Chambre des représentants McCarthy se prépare à une probable nouvelle rébellion républicaine

Par Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) – Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, craint que son leadership ne soit menacé, ce qui pourrait replonger le Parti républicain dans une crise cette semaine, quelques jours après avoir évité la fermeture du gouvernement fédéral.

Le représentant républicain rebelle Matt Gaetz s’est engagé dimanche à lancer une tentative pour évincer McCarthy de son poste de président de la Chambre, neuf mois seulement après avoir eu du mal à remporter le poste au milieu des défis de Gaetz et d’autres républicains conservateurs radicaux.

« Je suis implacable et je continuerai à poursuivre cet objectif », a déclaré Gaetz à ABC, faisant référence à une « motion d’annulation » – le terme officiel au Congrès pour forcer un vote pour destituer McCarthy et déclencher une bataille pour l’installation d’un nouveau président.

McCarthy a rejeté la menace de Gaetz en disant à CBS : « Je survivrai ». Aucun président de la Chambre des représentants des États-Unis n’a jamais été démis de ces hautes fonctions qui le placent au deuxième rang pour la présidence après le vice-président.

Gaetz était irrité par la décision de McCarthy d’adopter samedi un projet de loi de financement à court terme avec le soutien des démocrates de l’opposition pour maintenir le gouvernement pleinement opérationnel. Gaetz et un groupe d’autres républicains radicaux de la Chambre insistent sur de fortes réductions des dépenses qui, selon les démocrates, rompraient un accord négocié plus tôt cette année par le président Joe Biden et McCarthy.

Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, n’a pas dit si son caucus se joindrait aux républicains de droite pour aider à renverser McCarthy ou si les démocrates pourraient le soutenir en échange de faveurs politiques ou législatives.

BATAILLE EN COURS SUR LES DÉPENSES

La Chambre et le Sénat ont désormais jusqu’au 17 novembre pour accepter 12 projets de loi de dépenses pour l’exercice 2024 ou adopter une autre mesure provisoire pour éviter les fermetures.

Le président républicain et son équipe dirigeante espèrent passer cette semaine à adopter davantage de projets de loi de dépenses individuels pour financer les programmes gouvernementaux au cours du nouvel exercice budgétaire qui a débuté dimanche.

Alors que seulement quatre des douze projets de loi de crédits annuels ont été adoptés par la Chambre avant le début de ce nouvel exercice financier, le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, un républicain, en a prévu deux autres pour débat cette semaine.

Il n’est toutefois pas clair si les projets de loi visant à maintenir les programmes énergétiques fédéraux en activité et à allumer les lumières au Congrès lui-même recueilleront suffisamment de soutien républicain au milieu d’un éventuel mur d’opposition des démocrates.

Pendant ce temps, le Sénat contrôlé par les Démocrates espérait ressusciter trois projets de loi sur lesquels les Républicains conservateurs avaient bloqué une action rapide. Ils financeraient les agences fédérales qui gèrent des programmes de transport, d’aide aux anciens combattants, de logement et d’agriculture qui entrent en conflit avec les priorités de réduction des dépenses des versions républicaines à la Chambre.

La présidente de la commission sénatoriale des crédits, Patty Murray, a également accordé une grande priorité à ce que le Congrès fournisse des milliards de dollars d’aide nouvelle à l’Ukraine dans sa bataille contre la Russie.

Ce financement a été supprimé du projet de loi de financement provisoire adopté par le Congrès ce week-end au milieu des objections républicaines.

(Reportage de Richard Cowan ; édité par Cynthia Osterman)