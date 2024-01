Le président de la Chambre des représentants Johnson fera pression sur la Maison Blanche pour une solution à la frontière avant l’Ukraine

Politique





Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mercredi qu’il demanderait au président Biden de sécuriser la frontière américano-mexicaine avant d’envisager d’envoyer 61,4 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine pour sa guerre contre la Russie lorsque les dirigeants se réuniront à la Maison Blanche.

“Avant même de parler de l’Ukraine, je vais dire au président ce que je vous dis à tous et nous l’avons dit au peuple américain : frontière, frontière, frontière”, a déclaré Johnson (R-La.), 51 ans, aux journalistes. sur la colline du Capitole.

« Nous devons sécuriser notre propre frontière avant de penser à faire autre chose. Et c’est le message que j’ai reçu depuis le premier jour », a ajouté Johnson, affirmant que l’administration Biden avait ignoré ses questions sur l’aide à l’Ukraine.

« Quelle est la fin du jeu et la stratégie en Ukraine ? Comment aurons-nous la responsabilité des fonds ? » Il a demandé. « Nous devons savoir que l’Ukraine ne sera pas un autre Afghanistan. »

Johnson, le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (démocrate de New York), le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (démocrate de New York) et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (républicain du Kentucky) se rassembleront dans le bureau ovale pour discuter des 106 milliards de dollars demandés par le président en matière de sécurité nationale. paquet pour la sécurité des frontières de l’Ukraine, d’Israël, de Taiwan et des États-Unis.

La proposition comprend 61,4 milliards de dollars pour l’effort de guerre de Kiev, 14,3 milliards de dollars pour l’assistance militaire à Israël dans sa lutte contre les terroristes du Hamas à Gaza, et 13,6 milliards de dollars pour renforcer le contrôle des frontières.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a répliqué à Johnson lorsqu’il a parlé aux journalistes de la réunion, affirmant que le président parlerait d’une fin de partie en Ukraine et de la surveillance des dollars américains qui la financent.

« Cette idée d’un chèque en blanc n’est pas vraie », a déclaré Kirby, faisant référence à la description que font les républicains de la Chambre des représentants du programme d’aide américain.

Il a ajouté que la discussion « mettra les membres du Congrès au courant de ce que nous voyons actuellement sur le champ de bataille ».

Dans un discours prononcé au Sénat mercredi matin, McConnell a également critiqué Biden, 81 ans, au sujet de la « crise urgente » à la frontière sud, affirmant que « les négociateurs progressent vers les améliorations frontalières les plus importantes depuis près de 30 ans ».

Le leader de la minorité sénatoriale a déclaré plus tard aux journalistes qu’il s’attendait à ce que le projet de loi soit voté la semaine prochaine, exhortant les républicains à saisir “une opportunité unique d’accomplir quelque chose dans un gouvernement divisé qui ne serait pas possible sous un gouvernement unifié”.

Dans le même temps, Johnson est critiqué par le flanc droit de son caucus à propos d’un accord de dépenses fédérales de 1,66 billion de dollars qu’il a conclu plus tôt ce mois-ci avec Schumer, faisant craindre que les membres de la ligne dure n’obligent une fermeture partielle du gouvernement à partir de vendredi soir.

Au cours du week-end, le président de la Chambre a rejeté une version divulguée du projet de loi supplémentaire produit par un groupe conservateur axé sur l’immigration, qui présentait une mosaïque de solutions à la crise record des migrants à la frontière sud.

Ces dispositions comprenaient une augmentation du nombre de cartes vertes distribuées à 50 000 par an et un seuil d’expulsion quotidienne de migrants de 5 000 si les passages dépassent ce nombre sur une période de sept jours.

Le négociateur républicain en chef sur le projet de loi, le sénateur d’Oklahoma James Lankford, a averti la presse et ses collègues législateurs de « ne pas croire tout ce que vous lisez sur Internet » à la suite de la fuite.

“Nous ne savons pas exactement ce que le Sénat a proposé parce que nous n’avons pas vu le texte”, a déclaré Johnson mercredi matin, ajoutant que les républicains de la Chambre n’envisageraient pas de “réforme globale de l’immigration” avec les démocrates contrôlant à la fois la Maison Blanche et le Sénat. .

“Vous ne pouvez pas faire cela rapidement”, a-t-il déclaré aux journalistes, affirmant que sa conférence soutenait fermement son projet de loi sur la sécurité des frontières de l’année dernière, connu sous le nom de HR 2.

Schumer a fustigé une version complémentaire au Sénat de la législation présentée par les Républicains en novembre dernier pour « conditionner le financement de l’Ukraine à des politiques frontalières d’extrême droite qui ne pourront jamais être adoptées par le Congrès ».

« HR 2 comportait des éléments très importants : restaurer la politique de maintien au Mexique ; mettre fin à la capture et au relâchement ; réformer le programme d’asile, le processus de libération conditionnelle brisé ; reconstruisez le mur », a répondu Johnson lors de sa conférence de presse. “Vous ne pouvez pas choisir parmi les éléments d’un menu et supposer que vous allez résoudre le problème.”

“Nous avons parlé au chef adjoint de la US Border Patrol, qui est un vétéran de l’agence depuis 33 ans”, a-t-il déclaré à propos de son récent voyage avec 64 législateurs républicains de la Chambre des représentants à Eagle Pass, au Texas, le centre de la crise des migrants à la frontière sud. .

Le chef adjoint, a-t-il déclaré, les a informés que la patrouille frontalière « administrait une bouche d’incendie à ciel ouvert » avec « plus de seaux », plutôt que de travailler « à réduire le débit ».

« Personne ne devrait faire de la politique avec ça. Il y a trop de choses en jeu. Le fentanyl est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans », a ajouté Johnson. « Les cartels à la frontière là-bas gagnent des milliards de dollars en trafiquant des êtres humains vers les États-Unis. … La catastrophe humaine ne peut être surestimée.»











