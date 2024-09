Le président de la Chambre des représentants, Johnson, fait avancer le projet de loi de financement avec obligation de preuve de citoyenneté malgré de sombres perspectives

WASHINGTON — Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s’est engagé mardi à aller de l’avant avec l’exigence d’une preuve de citoyenneté pour l’inscription des électeurs dans le cadre d’un projet de loi visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement lorsque le nouvel exercice financier commencera le 1er octobre, bien que la mesure semble susceptible d’être rejetée.

Les démocrates s’opposent massivement à cette mesure. Les républicains se sont également prononcés contre le projet de loi, mais pour des raisons différentes, ce qui fait que ses chances d’être adopté par la Chambre des représentants semblent minces. Même s’il est adopté par la Chambre mercredi, le projet de loi n’ira nulle part au Sénat.

Johnson a déclaré que la question de la sécurité des élections est trop cruciale pour être ignorée, bien que des recherches aient montré que le vote des non-citoyens est rarissime. Il est également clair que les républicains voient l’intérêt de faire voter à nouveau les démocrates de la Chambre sur la question. La Chambre a approuvé un projet de loi prévoyant une preuve de citoyenneté obligatoire De retour en juillet

« Si quelques milliers de clandestins participent aux élections au mauvais endroit, vous pouvez modifier la composition du Congrès et influencer l’élection présidentielle », a déclaré M. Johnson. « Le peuple américain le comprend. »

Le premier test du projet de loi de dépenses provisoires aura lieu mardi, lors d’un vote de procédure. Si cet obstacle est franchi, un vote final à la Chambre des représentants aura lieu mercredi.

La mesure comprend une prolongation de six mois du financement fédéral pour maintenir les agences et les programmes en activité jusqu’au 28 mars.

Les démocrates souhaitent toutefois une prolongation à plus court terme, afin que le Congrès actuel fixe les niveaux de dépenses pour l’année fiscale 2025 plutôt que le prochain président et le prochain Congrès. Ils souhaitent également que l’obligation de prouver la citoyenneté soit supprimée du projet de loi, affirmant qu’elle est inutile car les États disposent déjà de mesures de protection efficaces pour vérifier l’éligibilité des électeurs et tenir à jour des listes électorales précises.

« Est-il surprenant que la proposition purement partisane du président de la Chambre des représentants semble être en difficulté ? », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, utilisant le jargon de Washington pour désigner la résolution à court terme nécessaire pour empêcher un shutdown. « La réponse est très simple. La Chambre devrait arrêter de perdre du temps sur une proposition de réforme du Congrès qui ne peut pas devenir loi. »

Schumer a appelé Johnson à consulter les dirigeants démocrates et la Maison Blanche sur un projet de loi bipartisan qui pourrait être adopté par les deux chambres.

Certains républicains de la Chambre des représentants se sont également prononcés contre le projet de loi. Certains ne voteront pas en faveur d’une résolution de reconduction. Ils veulent que le Congrès revienne à l’adoption individuelle des douze projets de loi de crédits annuels. D’autres affirment que la résolution de reconduction finance des programmes à des niveaux qu’ils considèrent inappropriés à une époque où le déficit annuel atteint près de 2 000 milliards de dollars.

« Nous devons arrêter de dépenser à un niveau qui est intenable pour le peuple américain », a déclaré le représentant Cory Mills, républicain de Floride, qui a prédit que le projet de loi n’aurait pas les voix nécessaires pour être adopté.

Le représentant Tim Burchett, républicain du Tennessee, a déclaré que les dirigeants républicains lui demandaient de voter pour ce qu’il a appelé « un budget Nancy Pelosi-Schumer ».

« Je pense simplement que c’est une mauvaise idée », a déclaré Burchett.

Les républicains de la Chambre des représentants se sont réunis à huis clos mardi matin pour discuter de la voie à suivre. Le représentant Jim Jordan, cofondateur du House Freedom Caucus conservateur, a déclaré à ses collègues que « c’est le meilleur combat que nous ayons jamais mené », a déclaré le représentant Kevin Hern, R-Okla.

En organisant un nouveau vote sur l’exigence de preuve de citoyenneté pour l’inscription sur les listes électorales, les républicains de la Chambre des représentants cherchent à obliger les démocrates des circonscriptions électorales où la compétition est vive à se prononcer à nouveau sur la question avant les élections. La dernière fois, cinq démocrates se sont rangés du côté des républicains en faveur de cette exigence. Et leur vote sera cette fois-ci scruté de près.

Les législateurs ont déclaré qu’aucun plan B n’avait été discuté pour le financement du gouvernement et que Johnson était déterminé à organiser un vote quel que soit le résultat probable.

« C’est important pour lui », a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C. « C’est sur cette colline qu’il doit mourir. »