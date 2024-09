Le président de la Chambre des représentants, Johnson, a décidé de reporter le vote de la Chambre sur le projet de loi de financement du gouvernement après une semaine de report

WASHINGTON — Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, va faire avancer un projet de loi de dépenses temporaires qui empêcherait une fermeture partielle du gouvernement lorsque la nouvelle année budgétaire commencera le 1er octobre, malgré les vents contraires qui l’ont poussé à tirer la facture de l’examen de la semaine dernière.

Le projet de loi prévoit que les personnes s’inscrivant pour voter doivent fournir une preuve de citoyenneté, ce qui est devenu une priorité majeure de l’année électorale pour les républicains, ce qui soulève le spectre du vote des non-citoyens aux États-Unis, même s’il est déjà illégal de le faire et que des recherches ont montré qu’un tel vote est illégal. rare.

« J’exhorte tous mes collègues à faire ce que l’écrasante majorité des citoyens de ce pays exige et mérite à juste titre : empêcher les citoyens non américains de voter aux élections américaines », a déclaré M. Johnson mardi.

Johnson a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas prêt à discuter d’un plan alternatif pour maintenir le financement du gouvernement autre que celui qui sera présenté à la Chambre mercredi.

« Je n’ai pas d’autres discussions. C’est le jeu. C’est un jeu important. Et je vais travailler 24 heures sur 24 pour essayer d’y parvenir », a déclaré Johnson.

Le projet de loi est confronté à une épreuve difficile à la Chambre des représentants et n’a aucune chance au Sénat. La grande majorité des démocrates s’y opposent, et certains républicains s’y opposent également, mais pour des raisons différentes.

Le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que la seule façon d’éviter une paralysie du gouvernement était que les deux parties travaillent ensemble à un accord. Il a déclaré que le vote de la Chambre annoncé par Johnson était voué à l’échec.

« La seule chose qui pourra y parvenir, c’est de lui faire comprendre qu’il se dirige vers une impasse », a déclaré Schumer. « Nous devons plutôt élaborer un plan bipartisan. »

La législation financerait les agences aux niveaux actuels pendant que les législateurs règlent leurs différends sur un accord de dépenses sur une année entière.

Les démocrates et certains républicains réclament une courte prolongation. Une solution temporaire permettrait au Congrès actuel d’élaborer un projet de loi final après les élections et de le soumettre au président Joe Biden pour signature.

Mais Johnson et certains des membres les plus conservateurs de sa conférence font pression pour une prolongation de six mois dans l’espoir que le candidat républicain Donald Trump remporte l’élection et leur donne plus de poids lors de l’élaboration du projet de loi sur l’année entière.

Schumer a déclaré qu’une mesure de six mois porterait préjudice au Pentagone et à d’autres agences gouvernementales qui ont besoin de plus de certitude quant aux niveaux de financement.

« On ne peut tout simplement pas diriger l’armée avec des mesures provisoires de six mois », a déclaré Schumer.

La semaine dernière, Johnson a déclaré qu’il n’abandonnait pas encore sa proposition et qu’il travaillerait tout au long du week-end pour obtenir des soutiens. Il a déclaré que garantir que seuls les citoyens américains votent aux élections fédérales est « la question la plus urgente à l’heure actuelle et que nous allons y parvenir ».

Dimanche, il s’est rendu en Floride pour rencontrer Trump, qui avait auparavant apparemment encouragé une fermeture du gouvernement si les républicains « n’obtenaient pas d’assurances sur la sécurité des élections ». Trump a déclaré sur la plateforme de médias sociaux Truth Social qu’ils ne devraient pas aller de l’avant avec un projet de loi provisoire sans de telles assurances.

La Chambre a approuvé un projet de loi prévoyant une preuve de citoyenneté De retour en juilletCertains républicains, qui considèrent que cette question est populaire auprès de leurs électeurs, réclament une nouvelle occasion de montrer leur soutien à la mesure. Pourtant, d’autres républicains devraient voter contre, car ils considèrent que les dépenses prévues dans le projet de loi sont excessives.