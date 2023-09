Le président de la Chambre des représentants du Canada démissionne après avoir invité au Parlement un homme qui s’est battu pour les nazis : « Profond regret »

Le président de la Chambre des communes du Canada a démissionné mardi, quelques jours seulement après avoir accueilli un homme qui s’est battu pour l’armée nazie à un discours du président ukrainien. Lors de son discours, l’homme a été présenté publiquement et a reçu une standing ovation.

Mardi, le président Anthony Rota s’est adressé aux législateurs canadiens, exprimant ses regrets d’avoir invité Yaroslav Hunka, 98 ans, au discours du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Chambre des communes vendredi.

« Personne dans cette Assemblée n’est au-dessus d’aucun d’entre nous. Par conséquent, je dois me retirer de mon poste de président », a déclaré Rota au Parlement mardi. « Je réitère mes profonds regrets pour mon erreur en reconnaissant un individu à la Chambre lors du discours conjoint au Parlement du président Zelensky.

Il a ajouté : « Cette reconnaissance publique a causé de la douleur aux individus et aux communautés, y compris à la communauté juive du Canada et du monde entier, en plus des survivants du nazisme en Pologne, entre autres pays. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. »

Le Canada sous le feu des critiques pour avoir applaudi les « nazis littéraux » au Parlement lors de la visite de Zelensky

Rota, 62 ans, a été appelé à démissionner après qu’il ait été rendu public que Hunka, présenté vendredi au Parlement comme un héros de guerre ayant combattu pour la Première Division ukrainienne, avait en réalité servi dans une unité de commandement nazie.

Au cours du week-end, alors que les remarques de Zelensky commençaient à circuler en ligne et qu’une attention supplémentaire était portée à la présence de Hunka à l’événement, les gens ont précisé que la Première Division ukrainienne était également connue sous le nom de Waffen-SS Galicia Division, ou SS 14e Waffen Division, une division volontaire. unité qui était sous le commandement des nazis.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que les législateurs avaient perdu confiance en Rota à cause de cet incident.

« C’est quelque chose qui a apporté honte et embarras à tout le Parlement et à tous les Canadiens. Le président a fait la chose honorable en démissionnant », a déclaré Gould.

Rota s’est excusé dimanche, affirmant qu’il était seul responsable de l’invitation et de la reconnaissance de Hunka, originaire du district que Rota représente. Le bureau du président a déclaré que le fils de Hunka avait contacté le bureau local de Rota pour voir s’il pouvait assister au discours de Zelensky.

Gould, 36 ans, a réitéré que Rota était seule responsable de l’invitation et de la reconnaissance de Hunka sans en informer le gouvernement. Elle a également déclaré que Rota n’avait informé personne de manière adéquate ni fait preuve de diligence raisonnable, brisant ainsi la confiance des législateurs.

Les députés de tous les partis se sont levés vendredi pour applaudir Hunka, ignorant son travail passé pour le régime nazi.

« Jamais de ma vie je n’aurais imaginé que le président de la Chambre nous demanderait de nous lever et d’applaudir quelqu’un qui a combattu aux côtés des nazis », a déclaré Gould.

Le leader parlementaire a ajouté : « C’est très émouvant pour moi. Ma famille est composée de survivants juifs de l’holocauste. Je n’aurais jamais, dans un million d’années, applaudi quelqu’un qui a aidé les nazis. »

Gould a également déclaré que Rota aurait dû démissionner plus tôt : « Il aurait probablement dû démissionner dès qu’il en a eu connaissance. »

Sur X, Gould a exhorté les membres du Parlement à « éviter de politiser cet incident » alors que plusieurs législateurs ont rencontré Hunka et ont pris des photos avec lui lors de l’événement de vendredi, ignorant toujours son histoire.

« Le Président a maintenant clairement indiqué qu’il était responsable d’avoir invité cette personne à la Chambre. Le gouvernement n’a joué aucun rôle. Il ne savait pas qu’il serait là. Le Premier ministre ne l’a pas rencontré. Je suis profondément troublé par ce qui s’est produit. » Gould a écrit.

« Comme tous les députés, je n’avais pas d’autres informations que celles fournies par le Président. En sortant de la Chambre, je suis passé à côté de l’individu et j’ai pris une photo. En tant que descendant de survivants juifs de l’Holocauste, je demanderais à tous les parlementaires d’arrêter de politiser une question qui préoccupe beaucoup, moi-même. inclus », a-t-elle ajouté.

Le ministre canadien de la Santé, Mark Holland, a également qualifié l’incident dans son ensemble d' »incroyablement embarrassant ».

Le chef de l’opposition conservatrice Pierre Poilievre a blâmé le premier ministre Justin Trudeau et a déclaré que tout le monde à la Chambre des communes aurait dû être correctement examiné vendredi en présence de Zelenskyy.

« La réputation du Canada est brisée. Il s’agit de loin du plus grand coup porté à la réputation diplomatique du Canada dans l’histoire et cela s’est produit sous la direction de Justin Trudeau », a déclaré Poilievre.

Le bureau du Premier ministre a déclaré qu’il n’était au courant de l’invitation de Hunka qu’après le discours.

Rota est président de la Chambre des communes depuis 2019.

Emma Colton de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.