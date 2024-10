Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, fait arrêter le comté de Stark pour stimuler la campagne de Kevin Coughlin

TWP DE JACKSON. – Une tête d’affiche nationale du GOP est tombée dans l’ouest Comté de Stark dimanche pour contribuer à stimuler l’enthousiasme pour les prochaines élections générales.

Président de la Chambre des représentants Mike Johnson, R-Louisianeétait en campagne électorale pour se battre pour Kévin Coughlinun républicain candidat au siège du 13e district du Congrès de l’Ohio.

« Nous avons besoin de gars comme Kevin Coughlin qui peuvent venir au Congrès et défendre nos enjeux (comme la baisse de l’inflation et la croissance de l’économie) pour sauver le pays », a déclaré Johnson au cours d’une partie de son arrêt au stand d’environ deux heures lors d’un rassemblement du GOP. à Brasserie et conserverie Royal Docks sur Wales Avenue NW.

Le candidat républicain à la Chambre des représentants Kevin Coughlin, à gauche, s’adresse dimanche matin à un groupe d’électeurs du comté de Stark à la Royal Docks Brewery & Cannery, dans le canton de Jackson. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, à droite, a assisté à un événement de campagne visant à stimuler le vote pour Coughlin.

« C’est le moment et le moment de changer les choses », a ajouté Johnson.

Coughlin affronte le président sortant La représentante américaine Emilia Sykes, démocratele 5 novembre. Il a laissé entendre que l’arrêt de Johnson dimanche dans le 13e district signifie probablement que Sykes est vulnérable.

« Nous sommes à neuf jours de frapper à la porte du Congrès américain », a déclaré Coughlin, de Canton de Bathun ancien législateur d’État devenu homme d’affaires. « Nous allons retourner ce siège dans neuf jours. »

Le district du Congrès comprend des parties des comtés de Stark et de Portage, ainsi que l’ensemble du comté de Summit.

Janet Weir Creighton, présidente du Parti républicain du comté de Starka déclaré que les électeurs du comté devraient aider Coughlin à gagner en novembre.

« Le comté de Stark placera (Coughlin) au sommet », a-t-elle déclaré. « Nous savons que nous allons remporter une grande victoire. »

Les candidats, les sortants et les électeurs du GOP assistent au rassemblement des Royal Docks dans le canton de Jackson

Plusieurs candidats et candidats sortants du GOP du comté de Stark étaient présents au rassemblement de dimanche, y compris le comté L’auditeur Alan Harold et candidat shérif Eric Weisburn. Jamie Slutz, maire de Massillon était également présent et a fait des remarques introductives.

Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes pour l’événement du matin.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, s’entretient avec un groupe de républicains du comté de Stark lors d’un arrêt de campagne dimanche matin à Royal Docks Brewery & Cannery. Johnson était à la recherche du candidat du GOP à la Chambre, Kevin Coughlin, qui affrontera la représentante sortante Emilia Sykes le 5 novembre.

Kyle Vasarhely, est un partisan de Coughlin de Comté de Portage. Il est venu avec un ami pour entendre davantage le message de Coughlin et parce que Johnson allait venir.

« J’aime ce que Coughlin et Johnson avaient à dire. C’était cool qu’il (Johnson) ait fait le voyage », a déclaré Vasarhely.

Johnson est le 56e président de la Chambre des représentants des États-Unis depuis le 25 octobre 2023. Il a déclaré qu’il s’attend à être réélu à ce poste en 2025 par ses collègues républicains, à condition que le parti conserve sa majorité.

Du canton à la capitale : Athina Lawson devient attachée de presse du président de la Chambre des représentants des États-Unis

« Notre objectif (à l’avenir) est d’avoir un gouvernement unifié avec des majorités républicaines à la Chambre et au Sénat. Et cela signifie aussi Donald Trump à la Maison Blanche. » dit-il.

Des élections nationales sûres et équitables ont été un sujet abordé dimanche par Johnson, qui a déclaré que le Parti républicain se concentrait principalement sur le suivi des États charnières pour les élections présidentielles, tels que le Wisconsin et la Pennsylvanie.

« J’espère et je prie pour que notre participation soit si importante que nous n’aurons pas à nous inquiéter », a-t-il déclaré.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, à gauche, R-Louisiane, s’entretient dimanche matin avec les électeurs du comté de Stark, tout en faisant campagne pour le candidat républicain du 13e district, Kevin Coughlin, à droite. Coughlin se présente contre la titulaire démocrate Emilia Sykes.

Johnson et Coughlin ont encouragé les électeurs républicains à voter tôt si possible.

« Ça a été une joie de sortir (sur la piste) et de rencontrer des gens qui sont en phase avec nos objectifs et nos enjeux », a déclaré Coughlin.

Après sa visite et son discours d’environ 15 minutes aux électeurs, Johnson a quitté Royal Docks en route dimanche après-midi vers le Madison Square Garden de New York. Il faisait la queue pour participer à Le dernier coup de Trumpmarquant la dernière ligne droite de la campagne présidentielle.

Avoir le soutien et la présence de Johnson dans le 13e district est primordial, a déclaré Coughlin après le rassemblement.

« C’était un voyage spécial pour nous et cela nous a permis de rester dans le match », a déclaré Coughlin, ajoutant que Johnson avait déjà participé à une collecte de fonds à Hudson. « Nous ne serions pas là sans aide. »

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, républicain de Louisiane, s’est adressé dimanche matin à un groupe d’électeurs du comté de Stark lors d’un rassemblement pour l’espoir du 13e district, Kevin Coughlin.

