Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, McCarthy, démis de ses fonctions lors d’un vote sans précédent | Actualités politiques

La Chambre des représentants des États-Unis a voté pour démettre de ses fonctions le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, en raison de luttes intestines au sein de son propre parti et de défis persistants venant de son flanc droit.

McCarthy a été expulsé de son poste mardi soir par 216 voix contre 210, la première fois dans l’histoire des États-Unis que la Chambre vote en faveur de la destitution de son chef.

« Le président McCarthy n’a pas réussi à prendre position là où cela compte », a déclaré le député d’extrême droite de Floride Matt Gaetz, qui a lancé les efforts visant à destituer McCarthy, dans un message sur les réseaux sociaux avant le vote. « Donc s’il ne le fait pas, je le ferai. »

Ce vote sans précédent souligne les troubles croissants au sein du Parti républicain, également connu sous le nom de GOP, avec sa faction d’extrême droite qui s’est battue avec McCarthy à plusieurs reprises depuis qu’il est devenu président du parti en janvier. Il n’existe pas de choix clair au sein du parti pour le remplacer.

Lors du vote de mardi soir, huit républicains ont rompu avec le président, réduisant à néant ses chances d’obtenir la majorité nécessaire pour conserver son poste. Les démocrates, qui ont exprimé leur frustration à l’égard de McCarthy face à ce qu’ils considèrent comme ses efforts pour faire appel à l’extrême droite du républicain, ont refusé de voter en sa faveur.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden espérait que la Chambre sélectionnerait rapidement un nouveau président, affirmant que « les défis urgents auxquels notre nation est confrontée n’attendront pas ».

Jean-Pierre a ajouté que « le peuple américain mérite un leadership qui place les problèmes qui touchent sa vie au premier plan ».

« Une fois que la Chambre aura assumé sa responsabilité d’élire un président, (Biden) aura hâte de travailler avec elle et avec le Sénat pour répondre aux priorités du peuple américain », a déclaré Jean-Pierre.

Sans président, la Chambre des représentants est incapable de faire adopter des projets de loi, y compris des projets de loi de dépenses vitales.

McCarthy a annoncé qu’il ne se présenterait plus à la présidence.

Des tensions de longue date

Les relations entre McCarthy et son caucus ont été difficiles depuis le début. Il n’a obtenu la présidence qu’après 15 tours de vote à la Chambre, en raison de l’opposition d’une poignée de législateurs de droite.

Ces tensions ont atteint leur paroxysme alors que les efforts étaient déployés pour éviter une fermeture du gouvernement ce week-end.

McCarthy et les législateurs démocrates sont parvenus à un accord qui prévoyait un financement à court terme pour le gouvernement et évitait une fermeture, suite à l’échec des efforts des républicains pour faire adopter un projet de loi qui aurait imposé des réductions drastiques allant jusqu’à 30 pour cent sur un certain nombre de programmes sociaux. .

Apportez-le. – Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) 2 octobre 2023

Lundi soir, Gaetz a lancé une initiative visant à retirer McCarthy de son rôle de président, alléguant qu’il avait trahi le parti en travaillant à un compromis avec les démocrates pour éviter une fermeture.

McCarthy s’est adressé aux réseaux sociaux avec un message de défi : « Apportez-le ». Moins de 24 heures plus tard, il est devenu le premier président de la Chambre des représentants de l’histoire des États-Unis à être démis de ses fonctions lors d’un vote au Congrès.