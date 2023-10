Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, évincé par son parti lors d’un vote historique

Kevin McCarthy a été démis mardi de ses fonctions de président de la Chambre des représentants des États-Unis, suite à une rébellion brutale et historique de la part de républicains d’extrême droite furieux de sa coopération avec les démocrates.

Cette manœuvre a mis en lumière les niveaux chaotiques de luttes intestines entre les Républicains à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, presque certainement dirigée par Donald Trump, qui entre dans l’histoire en tant que premier ancien président ou président en exercice à être la cible de multiples inculpations pénales.

La première éviction d’un président au cours des 234 ans d’histoire de la Chambre n’a été soutenue que par une poignée de partisans de la ligne dure républicaine de droite. Cependant, la Chambre est divisée à parts presque égales et, avec les démocrates rejoignant huit républicains rebelles plutôt que de venir à la rescousse de McCarthy, celui-ci n’avait aucun moyen de survivre.

L’ancien entrepreneur de 58 ans – qui n’a fait aucun commentaire en quittant la Chambre – avait suscité la fureur des conservateurs lorsqu’il a adopté ce week-end une mesure de financement provisoire bipartite soutenue par la Maison Blanche pour éviter une fermeture du gouvernement.

Le conservateur de Floride Matt Gaetz, qui a forcé le vote de destitution, a parié qu’il pourrait évincer McCarthy avec seulement quelques républicains, aidés par la réticence des démocrates à renflouer un président qui n’a ouvert que récemment une enquête de destitution hautement politisée contre le président Joe Biden.

Les républicains ont été avertis par leurs dirigeants de ne pas plonger le parti « dans le chaos », mais Gaetz, qui s’est plaint à plusieurs reprises du non-respect par McCarthy des accords conclus avec les conservateurs, a rétorqué : « Le chaos, c’est le président McCarthy ».

« La raison pour laquelle Kevin McCarthy est tombé aujourd’hui est que personne ne fait confiance à Kevin McCarthy », a-t-il ajouté après le vote. « Kevin McCarthy a fait de nombreuses promesses contradictoires, et quand elles sont toutes arrivées à échéance, il a perdu. »

Les démocrates non plus n’aimaient pas McCarthy, soulignant sa décision de revenir sur un accord avec Biden sur les limites de dépenses convenu plus tôt cette année lors de négociations à enjeux élevés sur le budget fédéral.

– « Porcherie de l’incompétence » –

La Coalition néo-démocrate, un bloc de législateurs démocrates pro-entreprises, a qualifié McCarthy de « tout simplement pas digne de confiance ». Et la présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal, une figure de gauche de premier plan, a juré de laisser les républicains « se vautrer dans leur porcherie d’incompétence » plutôt que de sauver McCarthy.

La bagarre est survenue deux jours après que la Chambre et le Sénat ont adopté une mesure visant à éviter une fermeture coûteuse du gouvernement – ​​tous deux avec de fortes majorités bipartites – en prolongeant le financement fédéral jusqu’à la mi-novembre.

Les conservateurs étaient furieux, voyant leurs chances d’imposer des coupes budgétaires massives réduites à néant.

Ils ont accusé McCarthy de volte-face, affirmant qu’il avait promis de mettre fin à une législation provisoire préparée à la hâte, élaborée avec le soutien de l’opposition, et de revenir à la budgétisation par le biais du processus de comité.

L’écriture était sur le mur après que le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, ait encouragé ses membres à évincer McCarthy. Chaque démocrate s’est ensuite joint aux 11 républicains rebelles pour rejeter une motion préliminaire qui aurait bloqué le vote final d’éviction.

McCarthy étant absent, un président temporaire a suspendu la Chambre jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit élu.

Les Républicains se réuniront à 18h30 (22h30 GMT) pour discuter de la candidature d’un candidat au poste de nouveau président — et il n’est pas exclu que McCarthy soit nommé pour reprendre le rôle qu’il vient de perdre. .

Il a fallu 15 tours de scrutin pour que le Californien remporte le marteau en janvier, mais le combat a démontré qu’il avait le soutien de la majeure partie du parti et qu’il pouvait essayer de persuader la base de se rallier une fois de plus derrière lui.

Alternativement, il peut se retirer. Cela pourrait déclencher une confrontation entre ses lieutenants – très probablement le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise et le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer.

Mais les candidats républicains pourraient hésiter à accepter ce qui ressemble à un calice empoisonné dans lequel la faction d’extrême droite continuerait d’exercer un contrôle en marge.

Trump – qui fait face à 91 actes d’accusation et qui était au tribunal mardi à New York en tant qu’accusé dans un procès pour fraude civile – a réprimandé les républicains sur ses réseaux sociaux pour « toujours se battre entre eux ». Mais il est révélateur qu’il n’ait apporté aucun soutien à McCarthy.

