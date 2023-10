Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, est tombé de son propre côté lors d’un vote historique.

Le président de la Chambre Kevin McCarthy, peu avant un vote de procédure pour l’évincer. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a été évincé mardi par son propre parti.

Aucun autre orateur n’a subi un sort similaire dans l’histoire américaine.

McCarthy a longtemps été détesté par les extrémistes du parti républicain. Un accord budgétaire avec les démocrates a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Le républicain Kevin McCarthy a chevauché le tigre de la politique américaine d’extrême droite dirigée par Donald Trump pour réaliser son rêve de devenir président de la Chambre des représentants au début de cette année.

Puis mardi, le tigre s’est retourné et l’a mangé.

Le 55e président de la Chambre des représentants américaine a été expulsé lors d’un vote choc provoqué par les rebelles de son propre parti qui bouillonnaient au cours des neuf mois écoulés depuis que McCarthy a réprimé de justesse leurs tentatives de le bloquer et a réussi à revendiquer le poste le plus puissant au Congrès.

Aucun autre orateur – occupant une position deuxième après la présidence dans la hiérarchie fédérale – n’a été évincé dans l’histoire des États-Unis.

C’était une fin indigne – pour l’instant du moins – à un mandat instable et sans autorité d’un législateur qui s’est imposé comme un soi-disant « Young Gun » conservateur, pour ensuite se faire malmener par les courants politiques changeants de son parti.

Comme beaucoup de membres du Congrès, il avait réprimandé Trump après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Mais l’ambitieux législateur a senti que les vents tournaient et s’est rapidement inversé, effectuant un voyage public en Floride pour faire la paix avec Trump – s’assurant ainsi un soutien crucial pour ses ambitions de président.

Une fois que McCarthy, 58 ans, a obtenu ce qu’il voulait, il a été confronté à une réalité inconfortable : son emprise sur le pouvoir serait désormais au gré des extrémistes de son parti qui brûlaient la maison.

Le compromis tue

En mai, il s’est retrouvé dans une impasse tendue avec le président démocrate américain Joe Biden au sujet de l’autorisation d’une prolongation du plafond de la dette nationale.

Il a conclu un accord à la dernière minute pour éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine, et bien qu’il l’ait salué comme une victoire des conservateurs – et de la bonne gouvernance – il a dû faire face à la réaction des partisans de la ligne dure qui ont déclaré qu’il avait fait trop de concessions en matière de réduction des dépenses.

Son engagement limité avec les démocrates a de nouveau fait l’objet de la colère de l’extrême droite la semaine dernière lorsqu’il a utilisé les votes du parti rival pour éviter une fermeture du gouvernement.

Cette décision a défié les partisans de la ligne dure et Trump, qui préconisait des tactiques dures pour imposer des réductions massives des dépenses et réduire le fardeau de la dette du pays, qui s’élève à plus de 31 000 milliards de dollars.

Hanté depuis le début

McCarthy s’est décrit comme un « optimiste », mais il n’a pas réussi à apaiser la droite intransigeante du Parti républicain qui a prospéré sous Trump et n’a jamais disparu.

Le simple fait d’obtenir la présidence en janvier lui a demandé un record de 15 tours de scrutin pour l’emporter et il n’a finalement franchi la ligne d’arrivée qu’après avoir fait des concessions à un bloc d’environ 20 républicains d’extrême droite.

Les analystes de l’époque avaient immédiatement prédit que cela reviendrait hanter McCarthy, en plaçant les partisans de la ligne dure aux commandes.

L’une de ces concessions était un changement de règle qui permet à un seul membre mécontent de demander un vote pour un nouveau président de la Chambre, brandissant ainsi une épée au-dessus de McCarthy.

Le député d’arrière-ban Matt Gaetz, loyaliste de Trump et visage émergent de l’extrême droite, a saisi ce changement et a déposé la soi-disant motion visant à quitter le fauteuil, conduisant à l’éviction de McCarthy mardi.

Réseauteur

Le président exerce une énorme influence à Washington en présidant les affaires de la Chambre et occupe le deuxième rang après le vice-président.

Rien n’empêche McCarthy de se présenter à nouveau à la présidence. Mais la question est : son parti pourra-t-il surmonter ses querelles internes et lui rendre le marteau, ou va-t-il se tourner vers du sang neuf ?

McCarthy, qui représente l’enclave conservatrice de Bakersfield dans la Californie libérale, a été en politique pendant la majeure partie de sa vie adulte, en tant que législateur d’État et législateur américain à Washington.

Fils d’un pompier et petit-fils d’un éleveur de bétail, McCarthy a grandi dans une famille ouvrière.

Il a épousé sa chérie du lycée et le couple vit toujours dans la première maison qu’ils ont achetée, où ils ont élevé deux enfants.

McCarthy, élu pour la première fois au Congrès en 2006, n’a pas de réalisations législatives majeures à son actif et n’a jamais présidé un comité de la Chambre, contrairement à chacun des trois derniers orateurs.

Cependant, le législateur aux cheveux argentés et impeccablement habillé est un excellent réseauteur, admiré pour sa prolifique collecte de fonds et sa gestion du personnel.