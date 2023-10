Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, est absent, l’incertitude politique est présente

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Kevin McCarthy a été évincé de son poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis. Une coalition d’extrême droite a voté pour sa destitution jeune première historiquecousant à la fois politique et econincertitude omique.

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

La Federal Trade Commission a allégué qu’Amazon avait conçu un algorithme injuste pour surclasser les autres détaillants. Le Wall Street Journal a rapporté que le le régulateur est s’en prendre à ce qu’on appelle «Projet Nessie» dans son antitrust costume.

Meta licencie des employés du métaverse. Personnel dans son Division des laboratoires de réalité sont coupésselon Reutersdans une autre signature potentiellen de problèmes pour Mark Zuckerberg réalité augmentée ambitions.

McDonald’s et Wendy’s ont gagné gros devant le tribunal. Une fédération américainetout juge réclamations rejetées qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’un hamburger de restauration rapide soit aussi gros comme on le voit dans une annonce.

Comment vit l’autre moitié

Lundi, le Royaume-Uni a annoncé qu’il augmenterait le salaire minimum à au moins 11 £ (13,40 $) de l’heure. Cela nous a fait faire un petit voyage à travers le monde, pour déterminer quels pays paient les salaires minimums les plus élevés et les plus bas et les convertir en dollars. (Un salaire minimum réel prend en compte l’inflation.)

Graphique: Clarisa Díaz

Graphique: Clarisa Díaz

Comme vous pouvez le constater, le changement intervenu au Royaume-Uni le placera parmi les plus élevés. Les États-Unis se situent quelque part au milieu de ces listes, à 7,30 dollars. Découvrez comment les autres pays se situent.

Masquage d’une exploitation systématique

Illustration: Vicky Leta

« J’étais excitée », a déclaré Rachel à propos des semaines précédant son embarquement pour Tallahassee en août 2022. « Ce sont les États-Unis. C’est l’endroit le plus glamour.

Les États-Unis offrent des opportunités à de nombreuses infirmières étrangères : plus de salaires, plus d’éducation, plus d’avancement professionnel. En collaboration avec Type Investigations et grâce au financement du Centre Pulitzer, nous avons passé un an à suivre des infirmières des Philippines travaillant sous des contrats d’exploitation.

Le dernier volet de notre série Marchands de soins suit des infirmières migrantes en Floride et dans d’autres États, qui ont été menacées de poursuites judiciaires ou de rapports aux autorités de l’immigration si elles souhaitaient quitter leur poste, une expérience décrite comme « épuisante » et « démoralisante ». Pendant ce temps, les infirmières voient arriver des vagues d’autres migrants qualifiés, pleines d’espoir. Lis l’histoire.

Un chiffre important : 10%

Part des hommes qui souffrent de dépression post-partum après l’arrivée d’un nouveau bébé, selon une étude de 2019

La tristesse, l’anxiété et le doute de soi sont des symptômes classiques de la dépression post-partum que nous avons l’habitude d’associer aux femmes dans les mois qui suivent l’accouchement. Mais de nouvelles recherches montrent que les raisons de ce phénomène ne sont pas seulement hormonales et qu’un changement aussi radical dans un mode de vie (y compris, bonjour, le manque de sommeil) affecte également les hommes. Et les hommes souffrant de dépression post-partum peuvent constater de réels changements dans leur performance au travail. Plutôt que de faire comme si ça n’existait pas, les employeurs avisés s’adaptent en conséquence.

Des découvertes surprenantes

Les boules disco ont un but scientifique. Vous pouvez les utiliser pour observer le soleil en toute sécurité pendant une éclipseen supposant que vous ne dansiez pas avec un copain.

Nous avons mal pensé à la luminosité des galaxies. Les images des premières galaxies inhabituellement scintillantes – ou, pourrait-on dire, des boules disco de la nature – rapportées par le télescope James Webb ont plongé les scientifiques dans une boucle jusqu’à ce qu’ils compris ce qui se passait.

Kellogg’s, qui sera bientôt rebaptisé Kellanova, préfère les snacks aux céréales. Les flocons sucrés étaient autrefois le pain et le beurre de l’entreprise, mais maintenant sa division céréales est grillée.

Taco Bell veut être le premier à vous voir partir. Son service au volant est celui à battre, dit un rapport extrêmement complet.

X a signé Paris Hilton pour réaliser des vidéos et organiser des événements shopping en direct. Pour nos jeunes lecteurs, Hilton est célèbre pour être célèbre à l’époque où Twitter en était encore à ses balbutiements.

